Von: Anna Heyers

Der Hund gilt als bester Freund des Menschen und ist in einigen Berufen ein wertvoller Partner. Ein Polizist trotzte deshalb dem Tornado und rettete seinen Vierbeiner aus dem Wagen.

Ende Januar zog ein Tornado über die Stadt Deer Park in Texas. Windgeschwindigkeiten zwischen 218 und 265 Kilometern pro Stunde rissen Dächer ab, entwurzelte Bäume und hinterließen eine Schneise der Verwüstung in der Ortschaft. Doch zwischen all dem Chaos und der Zerstörung sorgen nach dem Unwetter die Videoaufnahmen einer Überwachungskamera für ein bisschen Glück im Unglück. Sky News teilte die Aufnahmen zum Beispiel bei Twitter. Sie zeigen, wie Polizist Joel Nitchman seinen Hund aus dem Polizeiwagen rettet – während um ihn herum scheinbar alles untergeht.

Trotz Tornado: Polizist konnte seinen tierischen Partner „auf keinen Fall zurücklassen“

Joel Nitchman gehört zur Hundestaffel seiner Station und ließ seinen Rüden Roni im Auto – mit der richtigen Sicherung eigentlich auch kein Problem. Doch plötzlich brach der angekündigte Tornado mit aller Gewalt los. Nitchman zögerte nicht und machte sich auf den Weg zum Auto – und damit zu seinem tierischen Partner. Gegenüber verschiedenen Medien sagte er später: „Ich konnte ihn auf keinen Fall einfach zurücklassen!“

Hunde sollten bei zu heißem Wetter oder auch Sturm nicht alleine im Auto gelassen werden. (Symbolbild) © a.osterloh/Imago

Der Polizist öffnet erst die vordere Beifahrertür, holte die Leine und ging dann einmal ums Auto herum, um Roni einzusammeln. Kaum ist er auf den Aufnahmen nicht mehr zu sehen, zeigt der Tornado sein gefährliches Gesicht: Es ist vor lauter Regen und Wind kaum etwas zu erkennen und als das Bild wieder klar wird, hat sich der komplette Zaun über den Vorplatz bewegt. Eine riskante Situation.

Übrigens, wenn Ihr Hund das Autofahren nicht mag, gibt es ein paar Möglichkeiten, um es ihm leichter zu machen.

Hund zögert, geht dann trotzdem mit seinem Halter mit

„Als ich um das Fahrzeug herum gegangen bin, brach die Hölle los“, erzählte Nitchman laut Yahoo-News. Und weiter: „Die Tür bei ihm ließ sich kaum öffnen. Als es dann doch klappt, wollte er nicht mit.“ Roni sei schließlich ein schlauer Hund und hat genau gewusst, wie gefährlich es draußen für ihn, eigentlich für alle, war. Letzten Endes war das Vertrauen des Hundes in seinen Besitzer aber groß genug: Er ließ sich anleinen und folgte Nitchman in das sichere Stationsgebäude. Gemeinsam mit den Kollegen, mit und ohne Fell, harrten die beiden anschließend den Tornado aus.

Tornado-Rettung: Das Netz lobt den Polizisten

In den sozialen Medien wird Joel Nitchman hoch gelobt, dass er seinen vierbeinigen Partner nicht zurückgelassen hat. Hier eine Auswahl der Kommentare von Facebook und Co.:

„Beängstigend! Aber gute Arbeit bei der Rettung Ihres Partners 🙌“

„Nichts könnte mich dazu bringen, ein Tier zurückzulassen“

„Ich bin so froh, dass er zurückgekommen ist. Muss das erschreckend für den Hund gewesen sein. Liebe, Treue und Verpflichtung“

„Danke, dass Sie Ihren Partner gerettet haben. Er hätte für Sie auch sein Leben gegeben“

„Jeder, der ein Mitglied der Hundestaffel kennt, wüsste, dass alle so gehandelt hätten!🩵🩵🩵 “

Warum der Hund überhaupt im Auto gelassen wurde, fragten andere Nutzer. Eine Antwort darauf gibt es zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht.