Hund will nicht fressen – aber Herrchen weiß genau, was zu tun ist

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Hündin Bailey beobachtet genau, wie ihr Futter professionell von Herrchen zubereitet wird. © TikTok (itsbaileybear)

Einfach nur Futter im Fressnapf ist nichts für Chihuahua-Hündin Bailey. Für sie muss es schon etwas Besonderes sein. Am besten eine kleine Kochshow.

Chihuahua-Hündin Bailey weiß genau, was sie will. Und eben auch, was sie nicht will. In einem viralen Clip ist es ihr Futter, das sie nicht anrühren möchte. Doch wie gut, dass sie einen Besitzer hat, der ihre Wünsche erkennt. Mit einer kuriosen Idee bringt er seine Hündin zum Fressen und die User im Netz zum Lachen. Was das Herrchen macht, weil sein Hund nicht fressen will, verrät Landtiere.de

Dieses Mal ist es weniger der Hund, der in einem Clip die Blicke auf sich zieht. Vielmehr begeistert das, was der Besitzer für seinen Vierbeiner tut – und das mit krönendem Erfolg. In dem Video, das auf Baileys TikTok Account „@itsbaileybear“ gepostet wurde, ist zu sehen, wie Hündin Bailey ziemlich enttäuscht auf ihren voll gefüllten Futternapf starrt.