Hunde bei Hitze im Auto eingeschlossen – Polizei mahnt nach tragischem Vorfall

Von: Anne Hund

Bei brütender Hitze sind am Wochenende zwei Hunde in einem Auto verendet. Wie sollte man handeln, wenn man als Passant einen Vierbeiner in einer Notlage entdeckt?

Zwei Hunde sind am Wochenende bei brütender Hitze im thüringischen Ruhla in einem Auto verendet. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am 10. September. Der 50 Jahre alte Hundebesitzer habe die Tiere am Samstag über mehrere Stunden hinweg in dem Fahrzeug eingeschlossen, teilte demnach die Polizei am Sonntag mit.

Hitzefalle: Zwei Hunde stundenlang im Auto eingeschlossen

Weil der Besitzer zunächst nicht festgestellt werden konnte, öffneten Polizei und Feuerwehr das Auto, um die Tiere zu retten. Allerdings sei jede Hilfe zu spät gekommen. „Gegen den Hundehalter laufen Ermittlungen“, heißt es im Bericht der dpa. Die Polizei warnte demnach davor, bei sommerlichen Temperaturen Tiere oder gar Menschen im Auto zu belassen. Weil die Temperaturen im Inneren des Fahrzeuges rapide anstiegen, könne dies zur tödlichen Gefahr werden.

Auto heizt sich schnell auf – Temperatur für Hunde „lebensbedrohlich“

Denn steigen die Temperaturen, wird es im abgestellten Auto schnell richtig heiß. Niemals sollten Hunde im Wagen zurückgelassen werden, betont auch der ADAC – auch nicht für kurze Zeit. „Die Temperatur im Auto steigt an warmen Tagen rasant an, was für den Hund lebensbedrohlich werden kann“, erklärt der Automobilclub auf seiner Website. „So heizt sich ein geschlossenes Fahrzeug selbst bei lediglich 20 °C Außentemperatur innerhalb einer Stunde auf 46 °C auf.“

In dem Beitrag des ADAC heißt es ebenfalls: „Hund und Katze dürfen zwischen Frühling und Herbst nie allein im Fahrzeug gelassen werden – nicht einmal für ein paar Minuten.“ Auch im Schatten heize sich das Auto schnell auf. Und selbst teilweise geöffnete Fenster oder „Vorkühlen“ mit Klimaanlage würden nicht vor einem lebensgefährlichen Temperaturanstieg schützen.

Die Polizei warnt davor, bei sommerlichen Temperaturen Tiere im Auto zu lassen. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/Imago

Passanten sollten auf Tiere in Autos achten

Nicht selten berichtet die Polizei leider von Einsätzen, bei denen Hunde aus überhitzten Autos befreit werden mussten. Umso wichtiger ist es, als Außenstehender, der eine Situation beobachtet oder gar eine entsprechende Notlage erkennt, beherzt zu handeln. „Wenn ein Hund bei Hitze im Auto gelassen wurde oder Ihnen fremde Hunde in der Hitze auffallen, zum Beispiel auch angeleint in der prallen Sonne, sollten Sie schnellstmöglich handeln“, erklärt der ADAC auf seiner Website. Auf einem Supermarktparkplatz könnte man zuerst versuchen, die Verantwortlichen im Laden ausrufen zu lassen, hieß es in einem früheren dpa-Bericht unter Berufung auf die Experten. Aber auch Polizei oder Feuerwehr zu rufen, sei stets richtig. „Verständigen Sie Polizei (110) oder Feuerwehr (112), damit diese das Tier befreien können“, erklärt der ADAC auf seiner Website.

Im Notfall versuchen, selbst die Scheibe einzuschlagen

Auch ist es schon zu Notfällen gekommen, in denen Sanitäter Kinder aus dem verriegelten Auto befreien mussten. Wer selbst im Notfall eine Scheibe einschlagen will, weil Gefahr im Verzug und etwa ein Kind im Auto zu kollabieren droht, benachrichtigt vorher besser ebenfalls Polizei oder Feuer, hieß es in dem früheren dpa-Bericht zum Thema. Ratsam ist es demzufolge, auch ein Beweisfoto von der Situation zum Beispiel mit dem Handy zu machen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass es Streitigkeiten mit dem Besitzer oder der Besitzerin des Autos wegen Sachbeschädigung geben könne, heißt es ergänzend in dem Bericht.