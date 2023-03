Golden Retriever spielt mit bestem Freund: Katze möchte unbedingt mitmachen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

In einem TikTok Video spielt Golden Retriever Lincoln mit seinem besten Kumpel. Was Katze Charlie währenddessen macht, bringt Herzen zum Schmelzen.

Es ist erstaunlich, wie sehr Tiere uns Menschen manchmal ähneln. Bestes Beispiel ist ein TikTok Video von „kate.recreates“. Darin zu sehen eine typische Szene unter Geschwistern: Einer hat Besuch vom coolen besten Freund und der andere möchte unbedingt mitspielen. In diesem Fall ist es Hund Lincoln, dessen Spielkumpel zu Besuch ist und Katze Charlie, die mitmachen will.

Golden Retriever spielt mit bestem Freund: Katze möchte unbedingt mitmachen

„Unser Hund hatte seinen besten Freund zu Besuch und unsere Katze wollte einfach dabei sein“, heißt es in dem Video. Der Clip wurde bereits über 1,5 Millionen Mal angesehen und hat über 257.000 Likes bekommen. Das Video beginnt damit, wie Katze Charlie von der Couch aus die zwei spielenden Hunde beobachtet.

Es scheint, als warte Charlie auf den richtigen Moment, um einzugreifen. Und dann ist er da – der kleine Kater springt herunter, bäumt sich auf und hebt die Pfoten – „Hier bin ich“. Doch die beiden Hunde sind zu sehr in ihrem Element und bemerken die Samtpfote und ihren Einsatz kein Stück. „Er ist wie ein kleiner Bruder, der versucht herauszufinden, wie er mitspielen kann“, ploppt im Video auf.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Golden Retriever spielt mit bestem Freund: Katze möchte wie großer Bruder sein

Die Szenen wechseln und der Kater versucht auf herzergreifende Art und Weise alles, was möglich ist, um irgendwie mitzutoben. Er zwickt seinem großen Bruder Lincoln ins Hinterbein, fährt eine Attacke auf zwei Beinen und boxenden Vorderpfoten auf den Besuch und macht Akrobatik auf einem Stuhl. Alles vergebens.

Zuckersüß: Elf Katzenbabys, die Ihr Herz direkt schmelzen lassen Fotostrecke ansehen

Am Ende des Clips liegt Kater Charlie mit den beiden Hunden auf einem Bett. Dazu steht: „Er ist zwar klein, aber fühlt sich wie einer von ihnen“. Dass sich Charlie und Lincoln so gut verstehen, ist alles, was sich Besitzerin Katelyn je „erhofft“ hatte, erzählt sie gegenüber dem Nachrichtenportal Newsweek. „Sie toben jede Nacht miteinander. Lincoln ist immer sanftmütig und weiß, was Charlie aushalten kann. Charlie geht immer an seine Grenzen und möchte einfach wie der große Hund behandelt werden, der er in seiner Vorstellung ist. Sie sind das süßeste Duo.“

Golden Retriever spielt mit bestem Freund: „Ihr müsst mich mitspielen lassen“

Unzählige TikTok User sind begeistert von dem Clip und von Kater Charlie. In vielen Kommentaren bringen sie ihre Begeisterung zum Ausdruck. Hier eine kleine Auswahl.

„OMG, wie die zwei Pfoten hochgehen, wenn die Hunde auf dem Boden ringen 🥰.“

„Wie sie mitspielen will 🥰.“

„Mama hat gesagt, ihr müsst mich mitspielen lassen.“

„Er ist wie das jüngere Geschwisterchen, zu dem dich deine Mutter zwingt 😂.“

„Wie ich, wenn ich versuchte, mit meinem Bruder und seinen Freunden zu spielen, als ich klein war 🥺.“

„Mein Herz 🥰🥰🥰🥰, was für ein süßer Junge!“

„Am Anfang, wenn er auf dem Boden liegt und aufsteht, um mit ihnen zu spielen, ist das Niedlichste überhaupt! 🥰🥰🥰“