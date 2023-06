Hunde statt Kinder – Geheimrezept für ein langes Leben laut einer 108-Jährigen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Ada Daniel ist stolze 108 Jahre alt. Wie sie das geschafft hat, ist sie sich sicher zu wissen und enthüllt ihr Geheimrezept für ein langes Leben.

Auf ihren Geburtstag habe sich Ada Daniel ganz besonders gefreut. Als kleine Überraschung sollte sie zu ihrem Ehrentag 108 Grußkarten erhalten – eine Initiative des Pflegeheimes, in dem die 108-Jährige lebt. Auf die Idee kam das Pflegeheim, weil Ada Daniel keine Kinder hat und damit auch kaum Familie. Eine erfolgreiche Aktion, die für viel Freude sorgte. Auch, weil es am Ende sogar noch mehr Karten geworden sind. Besonders interessant aber, ist ihre Einstellung dazu, wie sie überhaupt ein so hohes Alter erreichen konnte.

Ihr Geheimnis für ein langes Leben hat Ada Daniels einer Person verraten – und zwar Hunde zu haben

Hunde und andere Haustiere helfen, die Gesundheit zu fördern und unterstützen beim Älterwerden. © Westend 61/Imago

Laut der Homepage „oldestinbritain“ ist Ada Daniel auf Platz 66 der ältesten in Großbritannien lebenden Personen. Wie sie das geschafft hat, ist sie sich sicher zu wissen. Kelly Goucher, Aktivitätskoordinatorin bei Ashmere, dem Betreiber des Heims, in dem die 108-Jährige lebt, hat sie ihr Geheimnis anvertraut. Sie habe in ihrem Leben auf Kinder verzichtet und stattdessen lieber Hunde gehabt, verrät Goucher gegenüber dem Nachrichtensender BBC. Als ältester Hund hat Bobi Weltrekorde gebrochen.

„Sie hatte eine Menge Windhunde. Sie wohnte in der Street Lane in Ripley und alle ihre Windhunde hießen auch Street Lane“, erzählt Kelly Goucher in dem Interview weiter. Und ergänzt: „Sie ist definitiv eine Persönlichkeit. Ich habe sie einmal gefragt, was ihr Geheimnis sei, und sie sagte, es sei, Hunde zu haben, keine Kinder.“ Froh einen Hund zu haben ist wohl auch der Mann, der seinen Vierbeiner sogar mit zum Zelten nimmt.

Haustiere können sich vorteilhaft auf die Gesundheit auswirken und zum Älterwerden beitragen

Ob Ada Daniels Geheimrezept für ein langes Leben so stimmt, sei dahin gestellt, aber sicher ist, dass Hunde uns dabei helfen können, älter zu werden. Wie sich Hundehaltung und die von anderen Haustieren vorteilhaft auf die Gesundheit von Menschen auswirken, erfahren Sie hier auf einen Blick:

Laut einer Studie aus den USA kann das Halten eines Haustieres den Abbau der Gehirn-Leistungsfähigkeit bei älteren Erwachsenen verlangsamen.

Die Gesellschaft eines Hundes trägt dazu bei, die Auswirkungen der Demenz, wie Einsamkeit, Verwirrtheit, Depression und Angstzustände zu lindern.

Haustiere zu streicheln, kann den Blutdruck senken.

Durch Hunde bewegen sich Menschen mehr und kommen häufiger raus und oft auch so in Kontakt mit anderen Menschen.

Sie leisten Gesellschaft und beschützen.

Hunde und andere Haustiere geben dem eigenen Dasein häufig einen Sinn und motivieren dazu, Verantwortung zu übernehmen und das körperliche und seelische Gleichgewicht zu erhalten.