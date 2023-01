Trennungsstress bei Hunden: Musik kann beruhigende Wirkung haben – Reggae oder lieber Klassik?

Hunde haben ein feines Gehör – sie reagieren auch auf Musik, wie Forscher herausfanden. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Bei Menschen kann Musik entspannend wirken. Aber wie sieht es Vierbeinern aus? Dieser Frage sind Forscher in einer Studie genauer nachgegangen.

Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, ob die Musik, die uns gefällt, eigentlich auch für den Vierbeiner geeignet ist. So viel vorneweg: Hunde haben ein viel sensibleres Gehör als wir, laute Musik sollten Sie deshalb grundsätzlich vermeiden. Je nachdem, wie Musik klingt, könnte sie Forschern zufolge allerdings eine beruhigende Wirkung auf die Tiere haben – und zwar in Situationen, in denen sie beunruhigt sind. Auf Landtiere.de erfahren Sie mehr über die Studie und welche Musik dabei getestet wurde.

Viele Hunde sind nicht gern allein. Manche mögen es, wenn man zumindest die Musik daheim laufen lässt. Das sorgt in der ansonsten geräuschlosen Wohnung zumindest (vorübergehend) für ein wenig Abwechslung.