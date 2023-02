Herrchen wirft seiner fast blinden Hündin Zeitung vor die Tür, damit sie weiter eine Aufgabe hat

Von: Anna Heyers

Hunde haben gerne einen Job. Damit Hundeseniorin Sadie ihren auch weiter erfüllen kann, geht ihr Besitzer einen besonderen Weg, der jetzt das Netz rührt.

Wie jeden Morgen wartet Hündin Sadie darauf, dass ihr Herrchen die Tür öffnet, damit sie, wie schon ihr ganzes Leben, die Zeitung hereinholen kann. Sie läuft ihm auf Schritt und Tritt nach und wedelt dabei kräftig mit dem Schwanz. TikTok-Userin @catallocco nahm diese Szene im Haus ihrer Eltern auf Video auf und stellte sie ins Netz. Denn was sich im ersten Moment als normaler Morgen darstellt, ist eigentlich eine herzergreifende Geschichte. Warum? Das wird in dem Augenblick deutlich, wenn Sadie die Treppe runtersteigen soll, um durch die Garage zu Auffahrt zu laufen.

Mann wirft fast blinder Hündin jeden Tag eine Zeitung vor die Tür

Sadie ist nämlich kein junger Hund mehr. Mit zwölfeinhalb gilt sie schon als Hundeseniorin und ist dabei inzwischen auch fast völlig blind. Doch abhalten kann sie das nicht davon, sich langsam und bedächtig den drei Stufen zu nähern und sie herabzugehen. Ihr Herrchen ermutigt sie dabei. „Du schaffst das“, „Langsam, langsam, Sadie“ und „Gutes Mädchen“ hört man ihn im Video sagen. Sadie kennt den Weg, auch wenn sie bestimmt nur noch Schemen erkennt und findet die Zeitung, eingepackt in eine schmale Plastiktüte.

Gerade in Amerika ist es üblich, dass Zeitungsausträger die Papierrollen, geschützt durch eine Plastiktüte, auf die Auffahrt oder den Rasen werfen. Und oft wird die Zeitung dann von Hunden wie Sadie ins Haus gebracht. (Symbolbild) © Douglas R. Clifford/Imago

Das Besondere ist aber nicht nur Sadies Alter. Denn eigentlich haben die Eltern von @catallocco ihre Zeitung schon vor rund zwei Jahren abbestellt. Nur für Sadie wurde, weil sie immer so viel Freude am Apportieren der Zeitung hatte, ein Exemplar aufbewahrt. Und jeden Tag in der Früh vom Vater auf die Auffahrt gelegt.

Hündin hat eine Aufgabe – und ist glücklich

Die Hunde-Oma sammelt die Zeitung also ein, und kurz scheint es auf dem Rückweg, als würde sie ins geparkte Auto laufen. Aber Sadie kennt ihren Weg und meistert auch die Stufen wieder hinauf – wenn auch mit etwas liebevoller Unterstützung vom Herrchen. Wieder in der Küche, lässt sie die Zeitung fallen und erwartet, immer noch schwanzwedelnd, ihr Leckerli in Form eines dicken Keks-Knochens.

Ein liebgewordenes Ritual – für beide Seiten. Und längst nicht so aufwändig, wie zum Meer zu fahren, um den Sonnenuntergang zu betrachten oder so gefährlich, wie Stöckchen holen sein kann.

Hunde-Oma holt Zeitung: Das Netz ist hin und weg

Der Video-Clip sammelte bei TikTok schon mehr als eine Million Likes und wurde fast 23.000 Mal geteilt. Und auch in den Kommentaren zeigen sich User begeistert und gerührt. Auch, wenn einige vermuten, dass Sadie das Spielchen ihrer Familie längst durchschaut hat und einfach nur mitmacht, damit Herrchen nicht traurig ist. Hier eine kleine Auswahl der Kommentare:

„Sadie denkt sich bestimmt: Opa ist vor zwei Jahren verrückt geworden. Er schmeißt einfach immer dieselbe Zeitung hin und ich tue so, als ob ich das nicht wüsste. Hat der ein Glück, dass ich ihn liebe.“

„😭😭 Sie macht weiter ihren Job“

„Jeder einzelne Hund namens Sadie sieht genauso aus und ist zwölfeinhalb Jahre alt“

„Routinen sind so wichtig, besonders für ältere Hunde. Es ist so wundervoll, dass er das für sie macht. 🥺“

„Das ist so süß. Diese Aufgabe macht sie so glücklich“

„50 erste Dates – die Hunde-Edition“

Dass Hunde im Alter keine Bürde sind, sondern eine Bereicherung für alle Beteiligten, zeigt auch ein bayerisches Tierheim mit seinem Projekt. Und auch, wenn irgendwann der Weg zu Ende ist, schöpfen die Menschen trotz der Trauer noch viel aus den Erinnerungen. Wie etwa bei der TikTokerin, die sich von ihrer Dogge verabschieden musste, aber 13 schöne Dinge mitnehmen konnte.