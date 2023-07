Hunde-Treffen in den Highlands: Hunderte Golden Retriever kehren an ihren Ursprung zurück

Von: Sina Lück

Alle fünf Jahre sind die schottischen Highlands Treffpunkt für hunderte Golden Retriever. Dort feiern ihre Besitzer den Ursprung der Hunderasse.

Es ist ein imposantes Bild: Hunderte Golden Retriever tummeln sich auf dem „Guisachan“-Anwesen in Glen Affric in den schottischen Highlands. Vor 155 Jahren erblickten dort die ersten Welpen der Hunderasse das Licht der Welt. Seit einiger Zeit kehren sie alle fünf Jahre an den Ort zurück, wo alles begann. Um den Ursprung der Golden Retriever zu feiern, war den Besitzern kein Weg zu weit. Sie kamen aus ganz Großbritannien, Europa, Australien, Nordamerika und Japan angereist.

Veranstaltung hat großen Stellenwert – gemeinsamer Nachtspaziergang um die Ruine

Alle fünf Jahre versammeln sich hunderte Golden Retriever auf dem „Guisachan“-Anwesen in den schottischen Highlands. © Sandra Mailer/Imago

Für die Besitzer und ihre Hunde ist das traditionelle Treffen in den Highlands ein ganz besonderes Event. Welchen Stellenwert die Veranstaltung hat, zeigt ein Rückblick ins Jahr 2018: Zum 150-jährigen Jubiläum kamen stolze 361 Golden Retriever mit ihren Besitzern auf dem schottischen Anwesen zusammen.

In diesem Jahr sorgten Vorträge, Workshops und ein schickes Dinner für gute Unterhaltung der Zwei- und Vierbeiner. In einer Nacht brach die große Hundefamilie zu einem gemeinsamen Spaziergang um die Ruine des schottischen Anwesens auf. Am Ende wurden sie von den Klängen eines Dudelsacks empfangen, wie die BBC News berichten.

Britischer Aristokrat züchtet erstmals Golden Retriever – Rasse 1913 offiziell anerkannt

Züchter der ersten Golden Retriever war Sir Dudley Marjoribanks, der auch als Lord Tweedmouth bekannt ist. Der britische Aristokrat wollte einen Jagdhund für die schottischen Highlands. Die Mutter der ersten Golden Retriever hieß Belle, ein Tweed Water Spaniel – eine Hunderasse, die heute ausgestorben ist. Der Vater war ein gelber Retriever mit welligem Fell.

Später folgte die Einkreuzung von weiteren Rassen. Offiziell als Rasse anerkannt wurden Golden Retriever 1913 vom britischen „Kennel Club“. Heutzutage zählen sie zu den bekanntesten Hunderassen auf der ganzen Welt.

Hunde-Treffen soll Wissen über Golden Retriever erhalten – Aufklärung über Zuchtpraktiken

Golden Retriever gelten als clevere Assistenzhunde und freundliche Familienmitglieder. Um das kostbare Wissen über die Hunde weiterzutragen, hält auch Carol Henry an den regelmäßigen Treffen in den Highlands fest. „Wir wollen das Vertrauen, die Brauchbarkeit, die Kameradschaft und die Loyalität bewahren – all das, worauf der Golden Retriever aufgebaut wurde“, erklärt die Sekretärin des „Golden Retriever Club of Scotland“. Allerdings gab es während der Coronapandemie viele unverantwortliche Zuchtpraktiken für die Tiere. Laut Henry ist dies ein Problem, das dazu führen könne, dass die Rasse ihre beliebten Eigenschaften verliert. Damit die Hunde ihr Wesen weiterhin behalten, solle in der Hundezucht nun strenger darauf geachtet werden.

