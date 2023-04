Welche Fehler man im Umgang mit Hunden vermeiden sollte – „Jetzt weiß ich, was zu tun ist“

TikTok-Video sorgt für viel Zuspruch

Ein TikTok-Video sorgt für viele Likes und viel Zuspruch unter Hundefans. Darin werden einige menschliche Verhaltensweisen genannt, die den Vierbeinern nicht gefallen.

Hunde gelten als besonders sozial und haben in der Regel eine enge Bindung zu Herrchen oder Frauchen. Um ihre Bedürfnisse zu erkennen, braucht es umgekehrt einiges an Feingefühl. Denn Hunde zeige ihre Emotionen zwar in vielerlei Hinsicht – etwa, indem sie bellen, mit dem Schwanz wedeln oder die Hand ihres Besitzers lecken, was häufig ein Zeichen von Zuneigung ist. Natürlich sind Hunde zudem gern auf der Suche nach Leckerli, auch dann zeigen sie, was sie möchten.

+ Hunde brauchen viel Nähe und viel Zuspruch. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Doch manchmal sind die Vierbeiner zögerlich oder ängstlich, wenn sie zum Beispiel auf andere Hunde treffen – oder sie vermissen ihre Bezugsperson, wenn sie auch nur ein paar Minuten weg ist. Das sind nur wenige Beispiele dafür, wie sensibel Hunde sein können, und dass es umso wichtiger ist, dass man sie nicht länger alleine lässt. Mit dem Untertitel „6 Dinge, die die Gefühle deines Hundes tatsächlich verletzen könnten“ sorgte ein TikTok-Video für viele Likes und viel Zuspruch. Darin kommen einige mögliche Fehler zur Sprache, die man im Umgang mit Hunden auf jeden Fall vermeiden sollte.

TikTok-Video: Dinge, die die Gefühle von Hunde verletzen könnten

1. Man sollte niemals wütend sein, da die Vierbeiner diese Emotion nicht verstehen, sondern das im Gegenteil dazu führt, dass sie Angst vor einem haben.

2. Leckt der Hund einem gerade zärtlich die Hand, sollte man ihn gewähren lassen. Denn damit kann der Hund einem seine Zuneigung zeigen, er könnte sich andernfalls von einem zurückgewiesen fühlen.

3. Dem Hunde sollte man nicht sein Leckerli wegnehmen. Es gehört schließlich ihm, und er soll nicht darum streiten müssen oder sich gar sorgen, dass er seine Futterquelle verliert.

4. Man sollte den Hund nicht irritieren, indem man ihn zum Beispiel einfach so anstupst. Er weiß mit so einer Neckerei nichts anzufangen, sie könnte unnötig Angst oder Stress bei dem Tier verursachen. Anders verhält es sich, wenn man auf den Hund eingeht und mit ihm spielt.

5. Das Kommando „Komm“ oder „Hier“ sollte man mit einer positiven Assoziation verbinden, wie zum Beispiel einer anschließenden Belohnung durch ein Leckerli oder durch Streicheleinheiten. Der Hund soll schließlich gerne zu einem zurückkommen und es nicht mit etwas Negativem verbinden, so auch der grundlegende Gedanke bei der Hundeerziehung.

6. Dieser Punkt ist, wie es in dem Video zur Sprache kommt, einer der wichtigsten: Man sollte die Ängste von Hunden nicht ignorieren, so die Botschaft. In Situationen, in denen der Vierbeiner womöglich ängstlich oder gestresst ist, sollte man den Hund vielmehr beruhigen. Die Basis ist davon abgesehen natürlich, dass der Hund dem Menschen vertrauen und sich zu hundert Prozent auf ihn verlassen kann.

Hunde verstehen – TikTok-Video sorgt für viel Zuspruch

Zahlreiche Hundefans haben das TikTok-Video kommentiert, geprägt von viel Zuspruch und Mitgefühl. Hier eine kleine Auswahl.

„Ja genau, vieles, was die Bindung und das Vertrauen verletzt.“

„... werde meinen Hund umarmen.“

„Ich habe nicht einmal einen Hund und bin jetzt traurig.“

„Jetzt weiß ich, was zu tun ist.“

