Vierbeiner können Forschern zufolge die Absichten hinter menschlichen Handlungen erkennen – und entsprechend reagieren.

Wie gut können Hunde menschliches Verhalten verstehen? Mit dieser Frage haben sich Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien am „Clever Dog Lab“ beschäftigt. In einer Studie wollten sie herausfinden, ob Hunde zwischen absichtlichen menschlichen Handlungen und solchen, die aus Versehen stattgefunden haben, unterscheiden können. Dafür beobachteten sie die Reaktionen von 96 Hunden gegenüber Menschen, die sie mit Leckerli fütterten. Die Verhaltensstudie wurde in der Fachzeitschrift Proceedings B der britischen Royal Society veröffentlicht. Die Ergebnisse sind durchaus bemerkenswert.

So hatten die Forscher für die Studie eine Gitterbox mit einer durchsichtigen Kunststoffscheibe an der Vorderseite aufgebaut, die mit einem golfballgroßen Loch versehen war, wie nationalgeographic.de berichtet. In der Box befand sich eine Person, die den Hunden Leckerlis anbot und sie dabei von drinnen durch das Loch nach draußen reichte. Manchmal fielen die Leckerli bei der Übergabe scheinbar versehentlich herunter und in die Box zurück, heißt es in dem Bericht zu der Studie, in anderen Fällen sei das Leckerli hingegen absichtlich zurückgezogen worden.

+ Hunde brauchen viel Liebe und Zuneigung – umgekehrt können sie gegenüber dem Menschen viel Empathie zeigen. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Hunde zeigen viel Geduld, wenn Menschen aus Versehen etwas falsch machen

Und genau diesen Unterschied konnten die Hunde offensichtlich bemerken. Denn obwohl die Handgesten bei beiden Versuchsabläufen dieselben gewesen seien, hätten die Hunde ganz unterschiedlich reagiert, wie der National Geographic weiter berichtet. Sei das Leckerli absichtlich zurückgezogen worden, seien sie schnell ungeduldig geworden und hätten sich von der Box entfernt. Im anderen Fall, als das Leckerli scheinbar aus Versehen herunterfiel, hätten die Hunde stattdessen deutlich länger vor der Scheibe verharrt. Das Verhalten wurde demnach mit Kameras gefilmt und die Bewegungen der Hunde mithilfe einer durch künstliche Intelligenz unterstützten Software erfasst.

Studie: Hunde können Absicht hinter menschlichen Handlungen erkennen

„Unsere Studie liefert Beweise dafür, dass Hunde zwischen oberflächlich ähnlichen menschlichen Handlungen unterscheiden, die zum gleichen Ergebnis führten, sich aber in Bezug auf die zugrunde liegenden Absichten deutlich voneinander unterschieden“, berichteten die Forscher der Austria Presse Agentur zufolge im Januar 2023. „Die Hunde verhielten sich so, als würden sie die zugrunde liegenden Absichten verstehen, indem sie zum Beispiel länger auf das Eintreffen des Futters beim ungeschickten als beim neckenden Menschen warteten“, erklärten sie.

Die Bewegungsdaten bei der genannten Studie hatten dem Bericht des National Geographic zufolge noch etwas gezeigt: So hätten die Hunde, wenn die Leckerli gebende Person sich scheinbar ungeschickt angestellt hatte, vermehrt mit dem Schwanz auf der rechten Seite gewedelt. Früheren Studien zufolge könnte ein solches Verhalten darauf hindeuten, dass es ebenfalls eher mit positiven als mit negativen Emotionen verknüpft ist.

