Was braucht Ihr Hund im neuen Jahr? Tipps einer Hundetrainerin

Verständnis für das Tier zeigen

+ © Cavan Images/Imago Was benötigt Ihr Hund? Wenn Sie besonders achtsam sind, können Sie den Vierbeiner einfacher verstehen. (Symbolbild) © Cavan Images/Imago

Bei der Frage der Hundeerziehung geht es oft darum, was Herrchen oder Frauchen wollen. Umgekehrt sollten Sie sich öfter fragen, was das Tier eigentlich von Ihnen will.

Ins neue Jahr starten viele mit guten Vorsätzen. Auch, wer einen Hund besitzt oder sich um einen Vierbeiner kümmert, sollte den Elan fürs neue Jahr nutzen, um sich ein paar Dinge in der Hundeerziehung bewusst zu machen. Stellen Sie sich doch einfach mal die Frage, was Ihr Hund besonders braucht? Landtiere.de erklärt die wichtigsten Tipps und Hilfestellungen einer Hundetrainerin, damit Sie Ihren Hund noch besser verstehen können.

Welche Bedürfnisse hat der Hund, und wie können wir seine Signale richtig deuten? All solche Fragen dürfen sich Hundefans ruhig gerne öfter stellen. Das neue Jahr könnte eine gute Gelegenheit sein, auch die eigenen Verhaltensweisen in der Kommunikation mit dem Hund zu hinterfragen. „Meistens verlangen wir von unseren Hunden, dass sie lernen, uns zu verstehen und das zu tun, was wir von ihnen wollen. Dabei wäre es so wichtig, dass auch wir lernen, unsere Hunde besser zu verstehen!“, so ein wichtiger Hinweis von Hundetrainerin Anja Petrick in einem Online-Beitrag für das BR-Magazin „Wir in Bayern“.