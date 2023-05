„Einfach zu schön“: Kleiner Bernedoodle-Welpe will mehr Bussis von seiner Menschenmama

Von: Sophie Kluß

Beim Anblick von Hundewelpen werden viele Menschen weich. Doch spätestens bei dieser kleinen Fellnase schmelzen reihenweise Herzen: Von den Bussis seiner Menschenmama bekommt er einfach nicht genug.

Courtney Bollwinkel ist Hundezüchterin in Utah, USA und betreibt mit @suncrestdoodles ihren eigenen Instagram-Account. Dort gewährt sie den Followern Einblicke in ihren Alltag, der vom Umgang mit Hundewelpen geprägt ist und die Community aus diesem Grund besonders begeistert. Seit 2013 zieht sie die Welpen in ihrem Zuhause auf. Manchmal fällt der Abschied von den felligen Winzlingen besonders schwer, wie sie auf Instagram preisgibt. Dort postete sie das Video eines kleinen Welpen, den sie gerade badet und der gar nicht genug von Courtneys Zuwendungen bekommt:

„Dieser süße Moment mit Rocky hat einen festen Platz in meinem Feed verdient. Ich lege mein Herz in jedes Baby, das durch meine Hände geht, und in die ihrer Familien. Manchmal ist es schwer, sie loszulassen.“

Courtney hält den kleinen Welpen namens Rocky liebevoll in beiden Händen, nachdem die niedliche Fellnase scheinbar ein warmes Bad genießen durfte. Die hingebungsvolle Hundezüchterin gibt ihrem Schützling einen dicken Schmatzer auf seine Schnauze. Vor lauter Genuss und Liebe hält der Mini-Vierbeiner seine Augen geschlossen – doch damit nicht genug: Nach einem ersten Bussi ist Rocky noch nicht zufrieden, sondern verlangt mehr. Zielorientiert wendet er sich Courtney erneut zu und wartet auf weitere Hundeküsse. Also drückt sie ihm ein weiteres Bussi auf – und siehe da: Rocky streckt seinen Kopf mit weiterhin geschlossenen Augen zufrieden in die Höhe.

Auch beim anschließenden Abtrocknen gibt sich der kleine Welpe seinem Liebestaumel hin und genießt die Streicheleinheiten seiner Menschenmama. Die Instagram-User sind verzaubert und liken das süße Video bisher über 300.000 Mal:

„Ich weine, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob ich sie gehen lassen könnte!“

„Wie er sich für mehr Küsse zu ihr lehnt. Mein Herz ist geschmolzen.“

„Ich glaube, der Kleine war gerade dabei, einzuschlafen.“

„Oh, wie das mein Herz berührt hat. Vielen Dank fürs Teilen.“

„Aww, er liebt Baden.“

„Das ist zu viel! Er will einfach so viele Küsse!!!!“

Der kleine Bernedoodle Rocky, eine Mischung aus Berner Sennenhund und Pudel, war am 14. März 2023 gemeinsam mit sechs Brüdern und zwei Schwestern geboren worden. Laut Courtney gehört der kleine Welpe zu den „entspanntesten kleinen Kindern, die ich je großziehen durfte.“ Als erwachsener Hund wird Rocky knapp über 20 Kilogramm auf die Waage bringen und ein großer Wonneproppen werden: „Wenn sie so sind wie ihre großartige Mama, werden sie riesige Kuscheltiere und ausgezeichnete Familienhunde sein.“

Hunderasse: Bernedoodle Züchtung: Berner-Sennenhund-Pudel-Mix Aussehen: wuschelig, muskulös gebaut, Schlappohren, Fellfarben von schwarz bis weiß in allen Variationen möglich Charakter: charmant, meist kontaktfreudig, freundlich, intelligent, lebhaft Lebenserwartung: 6 – 12 Jahre Widerristhöhe: 45 – 58 Zentimeter (je nach Größe des Pudel-Elternteils) Gewicht: bis zu 40 Kilogramm Eigenschaften: Bernedoodles lieben es, in der Natur zu sein – egal bei welchem Wetter. Sie vereinen im Optimalfall die besten Eigenschaften von beiden Elternteilen: die Intelligenz des Pudels mit dem gutmütigen Charakter des Berner Sennenhunds. Kommen eher die Pudel-Gene durch, werden die Welpen lebhafter und neigen zum Jagen Erziehung: Bernedoodles gelten als besonders für Anfänger geeignet

So schwer der Abschied von Welpe Rocky für Courtney auch gewesen sein mag – dass der Kleine zu wenige Kuscheleinheiten bekommen hätte, muss die liebevolle Züchterin sich nicht vorwerfen lassen.