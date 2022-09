Hundeschule mal anders: Chase kann lesen?

Verblüffendes Talent

In einem Video verblüfft Hund Chase die Menschen mit seinen Lesekünsten. Wie macht er das mit den Wörtern bloß?

Sportstudentin Jesse Lange und ihr Hund Chase sind ein eingespieltes Team. Stundenlang könnte man den beiden in ihren Videos zuschauen, die auf dem Instagram-Kanal „chase.aussieshepherd“ zu bestaunen sind. Regelmäßig lädt die Australierin dort Ausschnitte aus dem Training mit ihrem Vierbeiner hoch. Über einen Clip, der es schon in mehreren Ländern in die Nachrichten geschafft hat, staunen die Menschen allerdings besonders. Denn es scheint, als könne Chase tatsächlich Kommandos lesen. Wie die Besitzerin ihrem Hund Chase das Lesen beigebracht hat, verrät Landtiere.de.

Australian Shepherd-Rüde Chase ist der beste Freund von Jesse und schon ein kleiner Instagram-Star. Mit seinen süßen Videos bringt er die Herzen seiner mehr als 24.000 Instagram-Follower zum Schmelzen. Regelmäßig zeigt er darin sein Können, das Besitzerin Jesse mit der Kamera einfängt. Obwohl er erst ein Jahr alt ist, beherrscht er viele Tricks aus dem Effeff. Pfoten kreuzen, durch die Arme springen oder sich geschickt um Jesses Beine schlängeln – alles kein Problem! Seine neueste Fähigkeit: Von einem Blatt Papier Kommandos ablesen.