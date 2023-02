Hundewelpe fällt auf Kommando „tot“ um – echtes Schauspieltalent

Von: Sina Lück

In einem Video beweist Golden Retriever Nash echtes Schauspieltalent. Wie gut er sich auf Kommando „tot“ stellen kann, begeistert die Menschen im Netz.

Kommandos wie „Sitz“, „Platz“ und „Bleib“ sind die Grundlagen der Hundeerziehung. Mit ein wenig Geduld kann man Hunden aber noch viel mehr Tricks beibringen. Dafür eignet sich beispielweise Clickertraining, das das gewünschte Verhalten des Vierbeiners sofort bestätigt. Vor allem für verspielte Hunde ist das eine tolle Abwechslung. Wie Golden Retriever Nash seinen Trick gelernt hat, verrät das Video auf Twitter nicht. Fest steht aber: Der Welpe hat echtes Schauspieltalent.

Hundewelpe fällt auf Kommando „tot“ um – echtes Schauspieltalent

„Der Academy Award für den dramatischsten Hund geht an... MICH“, schreibt die Besitzerin von Hund Nash zu dem Video, das sie vor einiger Zeit auf dem Instagram-Kanal niceboynash gepostet hat. Dort teilt sie regelmäßig Einblicke aus dem Leben mit ihrem Golden Retriever. Mittlerweile ist Nash längst kein Welpe mehr. Doch der Clip mit seinem süßen Trick hat von seinem Charme nichts verloren und geht aktuell auf Twitter viral.

Warum Nash den Oscar für den „dramatischsten“ Hund verdient hätte, wird beim Anblick des Videos schnell klar. Erwartungsvoll schaut der Welpe in die Kamera. Die Fellnase scheint genau zu wissen, was gleich kommt. Plötzlich streckt die Besitzerin eine Hand in den Bildausschnitt und formt mit Daumen und Zeigefinger eine Pistole. Dann drückt sie ab. Bang!

Hundewelpe fällt auf Kommando „tot“ um – und ist schnell wieder lebendig

Nach dem Hundekommando wirft Nash seinen Kopf nach hinten, schwankt von links nach rechts und kippt in Zeitlupe auf die Seite. Dabei rollt er sogar theatralisch mit den Augen und streckt die Zunge ein wenig heraus. Bis dahin sind seine Schauspielkünste absolut oskarreif. Doch als Nash sich schließlich auf den Rücken dreht, ist er schnell wieder lebendig und wedelt mit dem Schwanz – vermutlich in freudiger Erwartung auf ein Leckerli zur Belohnung, das er nach dem Trick immer bekommt.

Hundewelpe fällt auf Kommando „tot“ um – „Schauspielkunst 13/10“

Rund 2,7 Millionen Klicks und mehr als 67.000 Likes sprechen für sich: Die Menschen im Netz sind begeistert von dem Twitter-Video, in dem der clevere Hund seinen Trick vorführt. Ein User meint, dass seine Schauspielkunst 13 von zehn Punkten erreiche. Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„😄😄😄😄😄🤎🐶“

„Oh, das Drama! 😂😂💜“

„Schauspielkunst 13/10“

„Liebe es, dass der Schwanz weiter wedelt. 😂😂“

„Ein qualvoller Tod majestätisch vorgeführt. 😂“

„Was für ein süßer Hund ❤️“