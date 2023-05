Hündin Indie fand durch Zufall geeignete Organspenderin für ihr Frauchen

Von: Sophie Kluß

Nach einer lebensbedrohlichen Diagnose war Lucy Humphrey gemeinsam mit ihrem Freund und den beiden Hunden am Strand. Dass dort ihre Lebensretterin wartete, ist bis heute unglaublich.

Eine Lupus-Diagnose stellte Lucy Humphreys Leben vor über 15 Jahren komplett auf den Kopf. Die Autoimmunerkrankung verursacht Entzündungen von Herz, Lunge, Leber, Nieren und Gelenken. Nach mehr als 15 Jahren mit der Krankheit folgte 2019 dann der nächste Schock für die Britin: Ihre Nieren waren dabei zu versagen, die Dialyse zeigte nicht die erwünschte Wirkung und ohne eine Transplantation hätte sie nur noch etwa fünf Jahre zu leben gehabt. Auf der Warteliste stand sie ohnehin schon seit mehreren Jahren. Dann erschnüffelte Wunder-Hündin Indie durch Zufall Lucys Lebensretterin.

Dank Hündin Indies Spieltrieb darf Lucy weiterleben

Einen gemeinsam mit ihrem Freund Cenydd Owen geplanten Urlaub konnte Lucy nicht mehr antreten, wie der Mirror berichtet. 2021 sollte zu Lucys Schicksalsjahr werden: Das Paar hatte sich dazu entschieden, zusammen mit den beiden Dobermännern Dave und Indie einen Spaziergang am nahegelegenen Strand in Barry, Südwales, Großbritannien, zu machen.

Durch eine Fügung des Schicksals findet Lucy zu Katie

Am Strand tollte Hündin Indie herum und lief immer wieder in Richtung einer Frau, die einige Meter entfernt beim Häkeln saß. Lucy und Cenydd entschuldigten sich schließlich bei der häkelnden Katie James aus Barry für ihren aufdringlichen Dobermann. So kamen Lucy und Katie ins Gespräch und Lucy erzählte schließlich von ihrer Dialyse, der Lupus-Erkrankung und ihrer Hoffnung auf eine baldige Spenderniere. Zur großen Überraschung beider hatte sich Katie erst kurze Zeit zuvor als Organspenderin in das Nierenspendenregister eintragen lassen.

Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 22 Millionen: Hündin Indie rettete Frauchens Leben

Trotz der geringen Wahrscheinlichkeit von 1 zu 22 Millionen, einen perfekten Spender zu finden, kontaktierten die beiden Frauen am darauffolgenden Tag gemeinsam einen Koordinator für Spendenbetreuung. Der nächste unglaubliche Zufall ließ nicht lange auf sich warten: Bei allen Tests lautete das Ergebnis, dass Katie als Spenderin perfekt zu Lucy passte.

Am 3. Oktober 2022 fand endlich die lebensrettende Operation im University Hospital of Wales in Cardiff statt. Inzwischen hat sich Lucy vollständig von der erfolgreichen Transplantation erholt und ist in ihren Alltag zurückgekehrt. Nicht nur Lucy ist für diese Schicksalsfügung unendlich dankbar. Auch Katie zeigte sich laut dem Mirror emotional: „Ich bin wirklich froh, dass ich Lucy kennenlernen durfte, ich weiß, dass es funktioniert hat und dass sie da draußen ist und ihr Leben lebt. Es ist das Beste, was ich je getan habe, und ich bin so stolz auf mich und meine Familie ist stolz auf mich.“

Noch heute sehen sich die beiden schicksalsverbundenen Frauen regelmäßig und verbringen Zeit miteinander. Und auch ihrer Hündin Indie wird Lucy für immer dankbar sein: „Es war die Tatsache, dass Indie sie entdeckt und sich für sie entschieden hat.“ Und auch Lucys Partner Cenydd kann den unglaublichen Zufall bis heute kaum in Worte fassen: „Wir sind zufällig nach Barry gefahren und haben Katie zufällig getroffen, und am Ende hat Lucy eine Niere bekommen.“ Sein positives Resümee aus jenem Schicksalstag: „Niemals aufgeben, denn man weiß ja nie. Wir wollten an diesem Tag nicht einmal zum Strand gehen. Es gibt eine Menge guter Menschen da draußen.“