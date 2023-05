Erkennen Sie, was es ist? Rätselhaftes Tier erstaunt das Internet

Lustiges auf TikTok

Ab und an tauchen in den sozialen Medien Videos von erstaunlichen Wesen auf. Die Internet-Community ist jedes Mal Feuer und Flamme, wenn es darum geht, das Rätsel zu lösen. Erkennen Sie, was es dieses Mal ist?

Ist es ein Schaf, ein Hund oder gar ein völlig neuartiges Wesen? Das virale Video eines ulkigen Tieres mit einer Menge Fell und ziemlich dünnen Beinen macht derzeit auf TikTok die Runde. Es war erst vor Kurzem auf dem Account @minimumio mit knapp vier Millionen Followern erschienen und hatte fast 20 Millionen Likes bekommen:

Zu sehen ist, allen Vermutungen nach, ein dunkelbrauner Hund, dessen Beine scheinbar erst kurze Zeit zuvor geschoren wurden. Das restliche Fell wurde noch stehen gelassen – wohl um genau den Effekt zu erzielen, den das Video aktuell auf die TikTok-Community hat. Eine männliche Stimme, die in dem Video ebenfalls zu hören ist, lacht sich über den lustigen aussehenden Hund schlapp.

Niedlicher Hund begeistert auf TikTok

Der drollige Hund steht zunächst etwas unbeholfen und skeptisch auf dem Flur. Dann läuft er mit tapsigen Pfoten in Richtung des Filmers. Seine Augen rollt er dabei sichtlich unbeholfen in Bezug auf die Reaktion seines Herrchens aufgeregt umher. Nervös blickt er nach rechts und links und weiß wohl nicht so recht, was es ist, das den Filmenden derart erheitert.

Rundliches Erscheinungsbild amüsiert User

Das zugegebenermaßen etwas rundliche Erscheinungsbild des Hundes, das überproportional zu seinen dünnen Beinchen erscheint, sorgt für zwiegespaltene Reaktionen in den Kommentaren:

„Ratet mal, was zur Hölle ist das?😂“

„Ein Wunder auf Pfoten😂😂😂😂“

„Ich dachte, es sei ein Schaf🤣🤣“

„Haben sie das absichtlich getan?“

„So habe ich als kleiner Junge Hunde gezeichnet“

„Das ist sein Fell, der wurde direkt danach rasiert“

„Den kleinen Hund, den ich in der Grundschule gezeichnet habe, gibt es wirklich 🥹.“

„Wer hat ihm das angetan?“

Ob diese Art der Zurschaustellung dem Hund wirklich gefällt, ist schwer zu sagen. Für die zahlreichen Betrachter ist die niedliche Fellnase jedenfalls besonders lustig anzuschauen.

Rubriklistenbild: © minimumio/TikTok