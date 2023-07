Hat er das tiefste Miauen? Kehlkopflähmung bewirkt bei Kater kuriose Stimmlage

Von: Sophie Kluß

Bei Kater Jack führt eine Erkrankung dazu, dass er eine selten tiefe Stimmlage hat. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Auf den ersten Blick ist Jack ein normales Kätzchen. Erst beim genauen Hinhören fällt auf, dass der Kater eine kuriose Eigenschaft hat: Seine Stimme ist unfassbar tief. Weshalb das so ist, lesen Sie hier.

Ein schwarz-weißer Kater steht auf einer Küchentheke. Gut, dort mag er nicht hingehören und auch etwas dünn sieht er aus – was ihn aber aus der Menge der vielen Katzen in den sozialen Medien herausstechen lässt, erkennen die Zuschauer erst, wenn der zutrauliche Stubentiger anfängt, zu miauen. Seine Stimme ist so tief, dass man beim ersten Hinhören annehmen könnte, dass es sich hier um eine akustische Manipulation handelt. Fast unterliegt man dem Glauben, hinter dem Mikro säße ein Mann, der auf absurde Weise versucht, das Miau einer Katze zu imitieren. Landtiere.de weiß, was hinter Kater Jacks besonderer Stimmte steckt.