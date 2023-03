„Sei froh, dass du noch am Leben bist“ – Kater Oreo wird ziemlich pampig, wenn das Futter zu spät kommt

Auf Reddit geht das Foto eines empörten Katers viral. Der mag es laut seinem Besitzer gar nicht, wenn er nicht rechtzeitig sein Futter bekommt.

Es mag ja Menschen geben, die werden ziemlich ungehalten, wenn sie nicht rechtzeitig etwas zu essen bekommen. Oder die Kollegen nicht schon um halb Zwölf mit in die Kantine kommen wollen. Aber wenn doch der Magen knurrt! Im Tierreich scheint es ganz ähnlich zu sein. Auch Katzen können ziemlich genervt reagieren – etwa, wenn ihr Besitzer sie lange allein lässt – oder eben, wenn das Futter nicht rechtzeitig im Napf landet. Den Beweis liefert nun der Reddit-Beitrag eines Katzenbesitzers aus den USA.

„Sei froh, dass du noch am Leben bist“ – Kater Oreo wird herrlich pampig, wenn das Futter zu spät kommt

Der Besitzer lud ein Foto des Katers namens Oreo auf Reddit hoch, der mit forderndem Blick die Bettkante erklimmt, während er selbst noch darin liegt. „Ich füttere ihn normalerweise um 5.30 Uhr. Es war 5.35 Uhr und ich immer noch im Bett – also wurde ich mit diesem Gesicht konfrontiert“, schreibt das Herrchen. Doch es geht noch weiter, wie der Uploader in einer Antwort auf einen Kommentar schreibt: Wenn er nicht sofort reagiere, wenn der Kater ihn so wie auf dem Foto anstarre, fange der Stubentiger an, Gegenstände vom Nachtisch zu stoßen. „Es fängt mit meinem Labello an und geht mit meinem Inhalator weiter – und dann andere kleine Gegenstände, die er hinunterwerfen kann.“

Kater wird pampig, wenn das Futter zur richtigen Uhrzeit kommt – „Es ist unheimlich“

Kurios sei, wie exakt der Kater die Uhrzeit kenne. „Es ist unheimlich“, schreibt der Besitzer. „Selbst wenn er mit uns im Bett schläft, wacht er ein paar Minuten vor 5:30 Uhr auf und bereitet sich darauf vor, dass ich aufstehe. Er hat eine Atomuhr in seinem Gehirn.“ Einige Nutzer schlagen dem Besitzer nun vor, das Problem mit einer automatischen Fütterungsmaschine zu lösen. Doch: Der Kater frisst nur Dosenfutter. Und dafür gebe es keine entsprechende Maschine. Eine andere Katze nimmt ihre Versorgung gleich „selbst in die Pfoten“.

Kater wird pampig, wenn das Futter zur richtigen Uhrzeit kommt – „Wie kannst du es wagen?“

In den Kommentaren zu dem Reddit-Foto wird vor allem der Gesichtsausdruck von Kater Oreo interpretiert:

„Erhebe dich, Bauer!“

„Du bist so eine Enttäuschung für mich.“

„Wie kannst du es wagen?“

„Sei froh, dass du noch am Leben bist.“

„Jetzt hast du ein Problem.“

„Er ist jetzt dein Wecker.“

„Es gibt keine ,Schlummertaste‘ für eine Katze, deren Fütterungszeit überschritten ist.“