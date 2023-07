Kater mit Sprachtalent ruft Hund zurück ins Haus – und das mit Erfolg

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Millionen TikTok-User sind hin und weg. Denn ein gesprächiger Kater, kommandiert einen Hund zurück ins Haus. Und der hört auch noch.

„Das süßeste, was du jemals sehen wirst“, schreibt ein User unter den mehr als 17.000 Kommentaren und reiht sich damit unter die fast 26 Millionen TikToker ein, die den Clip von „brittney.georgiana“ bereits gesehen haben. Über 5,7 Millionen Likes sprechen für sich: Hier begeistern und überraschen Tiere erneut mit ihrer unglaublich bezaubernden Art die Community.

Kater Jinks ruft Hund Dax und klingt dabei wie ein Mensch

Die Hauptrolle in diesem Clip übernimmt ein Kater, der genauso in Plauderlaune wie Kater George ist. Doch auch ein Hund begeistert in einer Nebenrolle. Im Detail geht es um Kater Jinks, der an der Terrassentür sitzt und nach draußen guckt. Als er anfängt, laut zu miauen, ploppt im Video ein „Hallo“ auf. Kurz darauf folgt erneut ein mauzen, nur viel bestimmter und eindringlicher. Wiederholt erscheint „Hallo“.

Dazu steht im Clip „Meine Katze ist heute sehr gesprächig. Also lasse ich sie mal unseren Hund ins Haus rufen.“ Gesagt, getan: Jinks zeigt, was er kann, miaut und scheint dabei tatsächlich „Doggo“, zu Deutsch „Hund“ zu rufen. Dann wartet der schwarze Kater ab, was passiert. Kommt Hund Dax wohl nun endlich? Nein, nichts zu sehen. Also jetzt etwas deutlicher. Ziemlich laut unterhalten sich auch zwei Katzen an der Straße.

Kater weiß, was er will und dann folgt die Überraschung

„Come on“, „komm schon“, ermahnt Kater Jinks in seiner dem Menschen so ähnlichen Katzensprache. Doch immer noch nichts vom Hund zu sehen. „Dog“, „Dog“, erhebt Jinks nochmals seine Stimme, kurz bevor ihn eine Fliege abzulenken scheint. Mittlerweile sitzen zwei schwarze Katzen an der Terrassentür und warten auf den anderen Vierbeiner des Hauses.

Doch das soll nun ein Ende haben. Der Hund scheint die Rufe der Samtpfote gehört zu haben und kommt auf die Terrasse in Richtung Tür gelaufen. Plötzlich ein kleiner „Bong“: „Warum habt ihr dem Hund nicht die Tür geöffnet?“, fragt ein User amüsiert. Überraschenderweise ist nämlich das Fliegengitter zu, was erst auffällt, als der Hund mit seinem Kopf dagegen läuft. Etwas verwirrt und fragend schaut er ins Haus und damit direkt in die Kamera. Mit einem Lachen im Hintergrund endet der virale Clip. Tierliebhaber können von der Aufnahme nicht genug bekommen, hier eine kleine Auswahl von Kommentaren zu dem beliebten Video.

„OMG! Das hat mir den Tag total versüßt! Das ist das süßeste! 🥰🥰“

„🥺Mein Herz. Das ist so kostbar.“

„Omg. Das ist sooo schön!! Awwww. Liebe es!!🤣🥰👏🙌🥰💐🙏❤️“

„Das ist so cool, oh mein Gott, ‚Hund. Komm schon. Hund? Hund?‘“

„🥰🥰Das süßeste, was du jemals sehen wirst.“

„Warum klingt deine Katze wie Donald Duck?“

„Ich liebe die Tatsache, dass der Hund uns am Ende daran erinnert, dass ‚Katzen herrschen‘ 😂.“

„Diese Katze wollten nur sehen, wie der Hund mit dem Kopf an die Fliegengittertür stößt. 😂“

„Die Katze spricht fließend Englisch!!!“