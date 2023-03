„Auf frischer Tat ertappt“ – Katze bekommt kein zweites Abendbrot und nimmt es selbst in die Pfoten

Von: Anna Heyers

Hunde- oder Katzenhalter kennen es: Das eigene Tier verhält sich, als hätte es noch nie Futter bekommen – und das häufig nur Minuten nach der Mahlzeit. Doch so manche Katze weiß sich dann zu helfen.

Wenn Sie einen Hund oder eine Katze besitzen, kennen Sie ihn bestimmt: Diesen Blick, als hätte das Tier noch nie etwas zu Fressen bekommen und wäre somit quasi dem Verhungern nahe. Und das gerne kurz nachdem die Tagesration schon aufgefuttert wurde. Diese Situation kennt bestimmt auch Katzenhalterin Amanda aus Kanada. Doch mit der Vehemenz eines ihrer Stubentiger hat sie wohl nicht gerechnet. Statt „den Blick“ einzusetzen, beschließt Kater Guccie das Thema Verpflegung selbst in die Hand, oder eher: Pfoten, zu nehmen. Wie er dabei vorgeht, konnte Andrea beobachten und sogar aufnehmen. Den Video-Clip teilte sie anschließend auf TikTok – wo sie den Tag vieler anderer User damit verschönerte.

Katze bekommt kein zweites Abendbrot und nimmt es selbst in die Pfoten

Im TikTok-Video von Andrea (Username: @guccieandlindo) sieht man, wie Kater Guccie auf der Arbeitsfläche in der Küche herumläuft, sich mächtig streckt und so an die Oberschränke herankommt. Sie zu öffnen scheint für den cleveren Stubentiger auch kein Problem sein, ist er doch im nächsten Augenblick in einem von ihnen verschwunden.

Selbst als Andrea den Schrank ganz öffnet, und Guccie mit dem Kopf in der Katzenfutterverpackung vorfindet, lässt dieser sich davon so gar nicht stören. Er wirft erst diese, dann noch eine Tüte (vermutlich mit Leckerlis) zu seinem Katzenkumpel Lindo herunter. Auch der möchte offenbar nicht leer ausgehen, ist aber anscheinend nicht ganz so abgebrüht wie sein Artgenosse.

„Er liebt das Fressen“ – Kater Guccie durchstöbert öfter Schränke

Im Gespräch mit dem Online-Magazin Newsweek erzählt Amanda, dass Guccie, sofern es sich um Nassfutter handele, Futter und Fressen einfach sehr liebe. „Er frisst auch Trockenfutter, aber so begeistert wie von Nassfutter ist er davon längst nicht.“ Lindo, sein Artgenosse und ein Kater der Rasse Bengal, sei wesentlich komplizierter in Sachen Futter. Glück für Guccie: „Er schnappt sich gern Lindos Reste.“ Zum Glück hat der Vielfraß aber kein Übergewicht. Ob das an seinen Kletterausflügen liegt?

Katze im Schrank? Da war wohl jemand mit seiner Futterportion nicht ganz zufrieden. Verhindern können Halter so etwas z.B. mit Kindersicherungen. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Generell sei auch keine Rede davon, dass die beiden Tiere zu wenig zu Fressen bekommen würden: „Normalerweise gebe ich ihnen morgens Trockenfutter in den Napf, das fressen sie dann den ganzen Tag über.“ Und das ist mitnichten so schlimm, wie Malinois-Mix Bella ihren Snack findet. Gegenüber Newsweek erzählt Amanda weiter: „Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, bekommen sie je eine Portion Nassfutter und dann eine weitere, bevor ich um 21 oder 22 Uhr ins Bett gehe.“ Aber Guccie fresse eben einfach gerne und wollte anscheinend eben eine zweite Portion Nassfutter – und das sofort. Dass er dafür in die Oberschränke klettert, sei aber neu. Bisher hat die Kanadierin ihn immer nur in den Unterschränken gefunden.

„Ich brauch’ keinen Menschen“ – das Netz feiert die Aktion

Die TikTok-User, die den Clip auf der Plattform zu Tausenden geschaut, geliked und kommentiert haben, feiern den cleveren Kater. Hier eine Auswahl der besten Kommentare:

„Es hat ihn nicht mal interessiert, dass du ihn erwischt hast … 😂“

„Eine unabhängige Katze, die sich denkt: Ich brauch‘ keinen Menschen“

„Meine Katze macht auch Schränke und Schubladen auf … 😂“

„Ich musste an meine Schränke schon eine Kindersicherung anbringen, lol“

„Auf frischer Tat ertappt, Kitty“

„Deshalb dürfen meine Katzen nicht in die Küche. Sie haben schon einen ganzen Laib Brot gefressen – nach dem Füttern!“

Ein anderer Kater, Theodore, hilft seinem Hundebruder an ein paar Snacks zu kommen – auch ziemlich clever. Im Verstecken und unauffällig sein, könnte aber Kater Larry dem diebischen Guccie noch zum Vorbild werden. Wobei, vielleicht sollte er sich eher an einem Exemplar orientieren, dass mehr davon träumt auf Futtersuche zu gehen – und dabei einfach nur chillt.