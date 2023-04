Katze liebt es, in der Badewanne zu planschen

Katze Breeze sitzt am liebsten in der Badewanne und trinkt Wasser. © joellbaby/TikTok

Gibt es Katzen, die Wasser mögen? Ein Video auf TikTok beweist: Einige können verrückt danach sein. Wie Samtpfote Breeze am liebsten planscht, lesen Sie in diesem Artikel:

Wer denkt, Katzen und Wasser sind keine guten Freunde, liegt normalerweise richtig. Wie in jedem Bereich des Lebens gibt es allerdings auch Ausnahmen – so wie Katze Breeze. In einem aktuellen TikTok-Video zeigt die Samtpfote, dass sie vom Baden nicht genug bekommen kann. Wie die Katze das Wasserbad auf drei verschiedene Arten genießt, verrät Landtiere.de.

Joel Edmiston ist Komiker und lebt im kanadischen Ontario. Auf seinem TikTok-Kanal joellbaby teilt er ein Video, das innerhalb kurzer Zeit viral geht. Zu sehen ist seine Katze Breeze, die in einer Badewanne steht. Das Wasser reicht ihr knapp bis zum Bauch. Das Kuriose: Statt direkt zu flüchten, scheint sie das Bad richtig zu genießen und schleckt Wasser mit ihrer Zunge.