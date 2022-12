Spüren Katzen gute Menschen? So verlässlich ist ihr Urteil

Teilen

Ob Katzen sich streicheln lassen oder nicht, liegt auch an der Energie des Menschen. Und auch dann sollte man die Körpersprache des Mini-Tigers immer im Blick behalten. © Camille Girard/Girard

Katzen mögen einen oder eben auch nicht. Aktuelle Forschungen zeigen, dass Katzen oft ganz genau wissen, was in den Köpfen der Zweibeiner so vor sich geht – und das Verhalten einfach spiegeln.

Kennen Sie den Ausspruch „Die Augen sind der Spiegel der Seele“? Fast dasselbe gilt auch für unsere Haustiere, zumindest, wenn es sich um Katzen handelt. Die haben nämlich verdächtig oft einen guten Riecher, wenn es um gute Gesellschaft geht. Vielleicht sollten wir uns alle ein bisschen mehr von den Samtpfoten leiten lassen. Mehr über die aktuelle Studie, in der das Katzenverhalten untersucht wurde, lesen Sie auf Landtiere.de.

Im Rahmen einer Studie, die im Magazin Behavioral Processes erschien, untersuchten die Wissenschaftler das Verhalten von Katzen gegenüber ihnen fremden Personen. Man brachte die Katzen in einen Raum, in dem ein Fremder auf dem Boden saß. Erst sollte die Katze ignoriert, dann konnte sie gelockt, gerufen und gestreichelt werden. Man stellte fest: Wurde den Samtpfoten Aufmerksamkeit geschenkt, waren sie selbst auch aufgeschlossen dem Fremden gegenüber. Wurden sie ignoriert, taten sie selbiges ebenfalls. Die Katzen spiegelten also das Verhalten der Menschen im Raum.