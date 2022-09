Katze kratzt an Tür und will rein – doch die steht sperrangelweit offen

Von: Sina Lück

Katze Basil hat ein wichtiges Detail an der Tür übersehen. (Symbolbild) © Imagebroker/Imago

In einem TikTok-Video kratzt eine Katze verzweifelt an der Tür und bittet um Einlass. Was sie nicht weiß: Sie könnte längst hereinspazieren.

Kennen Sie auch diese peinlichen Momente, in denen man vor Scham am liebsten im Erdboden versinken würde? Katze Basil kann davon auch ein Liedchen singen. Nur zu dumm, dass sein Frauchen alles mit der Kamera für die TikTok-Community festgehalten hat und sein Video bereits 2,8 Millionen Klicks hat. Dabei fing alles ganz harmlos an. Wann die Katze endlich merkt, dass die Tür bereits sperrangelweit offen steht, zeigt Landtiere.de im Video.

„Lass mich endlich rein!“ Könnte Katze Basil sprechen, würde er diesen Satz vermutlich immer wieder sagen. Verzweifelt sitzt die Samtpfote vor der Tür zur Wohnung und möchte einfach nur zu Frauchen. Mit den Pfoten kratzt sie vehement an der Glasscheibe und lässt nicht locker. Seine Besitzerin beobachtet das Verhalten ihres Haustieres eine Weile. Dann macht sie Basil darauf aufmerksam, dass er ein wichtige Detail übersehen hat.