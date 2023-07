Alle Viere von sich gestreckt: Katze chillt am Lagerfeuer

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Die wohltuende Wärme des Feuers genießt die Katze in vollen Zügen. © vinmx5 (TikTok)

Katzen ruhen sich gern an lauschigen Plätzchen aus. Wie ein TikTok-Clip zeigt, hat eine dafür einen besonderen Ort gefunden. Wie die Katze das Lagerfeuer genießt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Finden Katzen ein ruhiges Plätzchen, genießen sie dies oft mit purer Hingabe. Denn Katzen können wunderbar zeigen, wenn sie sich an einem Ort besonders geborgen fühlen. Wie sie das tun, verrät zum Beispiel ihre Körperhaltung. Immer wieder amüsieren sie zahlreiche Menschen damit, wie sie sich an ihrem Wohlfühlort fallen lassen. Zu einem neuen viralen TikTok-Clip wurde nun eine Aufnahme des Users „vinmx5“. Wie die Katze am Lagerfeuer chillt, zeigt Landtiere.de.

Der Clip zeigt, wie eine Katze nachts auf einer Grasfläche neben einem lodernden Feuer liegt. Bei ihr sitzen zwei Menschen, die sich sehr überrascht darüber zeigen, wie sehr die Katze das warme Feuer genießt. Sie können ihren Augen kaum glauben, obwohl es nicht ungewöhnlich ist, dass sich Katzen zu warmen Orten hingezogen fühlen.