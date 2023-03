Katze liebt warme Heizdecke – und schwebt auf Wolke sieben

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Katzen lieben warme Orte und dadurch auch mal Heizdecken. © its_jabent (TikTok)

Ein Video zeigt, wie eine Katze tiefenentspannt auf einer Heizdecke liegt. Wie ihr Anblick auf TikTok amüsiert, erfahren Sie in diesem Artikel.

Katzen lieben es, in der warmen Sonne zu liegen. Ein Verhalten, das in ihrer Genetik tief verankert ist, da ihre Vorfahren in besonders heißen Regionen lebten. Doch was ist, wenn mal keine Sonne da ist? Dann suchen sich Stubentiger andere, warme Plätze. Wie zum Beispiel die Heizdecke von Frauchen oder Herrchen. Wie eine Katze auf einer Heizdecke maximal entspannt, zeigt Landtiere.de

Auf eine gemütliche und warme Heizdecke zieht es die Katze von TikTok User „its_jabent“ nur zu gern. Eigentlich war diese für ihre Besitzer gedacht, doch der Vierbeiner liebt die Decke allem Anschein nach so sehr, dass teilen nicht mehr infrage kommt.