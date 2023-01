Tierische Langschläfer – acht Fellnasen, die Tage oder Monate verpennen

3 / 8

Fledermäuse wie die Wimperfledermaus (s. Foto) hängen monatelang in ihrer Höhle ab, und das kopfüber. Tief schlafen können sie in dieser Position, weil sie sich nicht aktiv festhalten. Das übernimmt eine spezielle Sehne, die die Krallen quasi einrasten lässt. So abgesichert verbringt sie den ganzen Winter in kühlen Höhlen, Stollen oder auch manchmal Kellern. Solange ungefähr sechs bis neun Grad herrschen, ist der Fledermaus das Wo fast egal. So verpennt sie fast den gesamten Winter und auch im Sommer ist sie im Grunde nur vier Stunden nachts wach und auf Jagd. (Symbolbild) © K. Hinze/Imago