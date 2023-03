Katze schimpft mit Besitzern – TikTok-User sehen Ähnlichkeit zu Harry Potter-Figur

Von: Daniel Hagen

Als ein Paar aus dem Urlaub zurückkehrt, werden sie wütend von ihrer Katze erwartet. Lesen Sie hier, warum TikTok-User einen Harry Potter-Vergleich ziehen:

Jeder Katzenbesitzer weiß, dass bei den Vierbeinern Hass und Liebe einen schmalen Grat gehen. Gerade lässt sich die Fellnase noch streicheln, im nächsten greift sie mit den scharfen Krallen an. So ist es auch, wenn man die Wohnungstür öffnet. Zwischen völligem Ignorieren und überschwänglicher Schmusebegrüßung ist alles möglich. Nachdem ein Paar nach dreitägigem Urlaub wieder ihr eigenes Haus betritt, werden sie von ihrer Katze aber auf eine Art begrüßt, die auf TikTok viral geht. Manche User ziehen sogar einen Vergleich zu Harry Potter.

LUDWIGSHAFEN24 berichtet, wie das Paar von ihrer Katze empfangen wird und was TikTok-User an Harry Potter erinnert.

„Nicht wirklich glücklich über drei Tage Urlaub“, schreibt TikTok-Nutzerin Christine, die das Video auf ihrem Kanal „christ_stine“ hochgeladen hat. Als sie und ihr Lebenspartner die Wohnung nach langer Abwesenheit betreten, werden sie direkt von ihrer Katze begrüßt, die auf einer Treppenstufe über ihnen sitzt. Das Maunzen der Mieze lässt sich dabei schwer in Worte fasst. Die langen und tiefen Töne klingen jedoch sehr vorwurfsvoll.