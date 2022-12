Katzen im Winter – sechs Tipps, mit denen Ihre Samtpfote die Kälte gut übersteht

Gerade Freigänger möchten häufig auch im Winter nach draußen. Das ist kein Problem, solange die Besitzer bei der Rückkehr ein warmes, geschütztes Plätzchen für ihre Fellnase haben. © Cavan Images/Imago

Hunde sieht man ja im Winter durchaus mal mit einem Jäckchen oder Schutzsocken – aber müssen Hauskatzen auch so vor Eis und Schnee geschützt werden? Die Antwort ist klar: jein.

Auch Katzen reagieren auf die Veränderungen, die der Winter mit sich bringt. Wer dafür sorgen möchte, dass sich die Samtpfote trotz Nässe und Kälte wohlfühlt, sollte in der kalten Jahreszeit einige Dinge beachten. Mehr über die Besonderheiten von Katzen im Winter weiß Landtiere.de

Gerade Freigänger haben in der Regel aber ein dichtes Winterfell bekommen und ihr Binde- und Fettgewebe schützt die zarten Pfoten vor zu viel Kälte. Je nach Rasse – und eigenem Empfinden der Katze – sind bis zu minus 20 Grad kein Problem. Wichtig ist hier nur, auf die Katze zu hören. Sie sollte nicht nach draußen gezwungen werden und wieder hereinkommen können, wenn sie möchte. Katzen, im Idealfall gechippt und kastriert, streunen häufig gerne durch Gärten und über Felder. Da kommen sie nicht so sehr mit den schädlichen Streusalzen oder Splitt in Berührung – ganz im Gegensatz zu den meisten Hunden.