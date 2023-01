Mit Katzen unterwegs – sechs Tipps, wie die Fahrt ohne Stress klappt

Von: Anna Heyers

Kaum kommt die Katzenbox in Sicht, ist das Tier auch schon weg. Damit zukünftige Transporte weniger Stress auslösen, gibt es ein paar Tipps für Halter.

Miezi liegt schnurrend auf dem Sofa und genießt die Streicheleinheiten. Doch als Frauchen mit der Transportbox um die Ecke kommt, springt die Katze auf und versteckt sich unter der Couch. Das Einfangen des Tieres wird ab diesem Moment zum Drama und verursacht Stress und Missmut auf beiden Seiten. Damit ähnliche Situationen zukünftig für Mensch und Tier angenehmer ablaufen, helfen folgende Tipps.

Katzenbox-Wahl ist für eine Autofahrt ohne Stress entscheidend

Schon bei der Wahl der Transportbox müssen einige Dinge beachtet werden. Zum einen sollte sie so groß sein, dass die Samtpfote darin stehen, sich umdrehen und hinlegen kann. Bonuspunkte gibt es, wenn sich der obere Teil ebenfalls abnehmen lässt. Dann kommt der Tierarzt im Notfall auch dann an die Katze, wenn diese sich vehement wehrt. Weidenkörbe sind aus diesem Grund nicht ideal. Sie lassen sich meist nur von vorne öffnen und sind außerdem schwer zu reinigen.

Sprays und Decken schaffen angenehme Atmosphäre

Im Tierhandel gibt es zudem Pheromon-Sprays, die es für die Katzen in der Box angenehmer machen. Je nach Anleitung sprühen Sie etwas von dem Spray in die Box, auf die Kissen und eventuell Ihre Hände. Ist die Katze dann drin, legen Sie ein Handtuch oder eine Decke über die Box. Aufgeregte Katzen beruhigen sich so oft ein wenig. Aber Vorsicht: Eine gute Luftzirkulation sollte immer noch möglich sein.

Vorbereitung: Gewöhnung an die Box

Kommt die Kiste nur dann zum Einsatz, wenn es zum Tierarzt geht? Kein Wunder, dass die Samtpfote wenig Lust verspürt, hineinzugehen. Besser ist es da, die Box als zusätzliche Rückzugsmöglichkeit oder Schlafplatz anzubieten und sie mit Leckerlis attraktiver zu machen. Um die Katze daran zu gewöhnen, können Sie auch erst die Gittertür abnehmen. Katzen sind neugierig genug und lieben Höhlen, um sich zurückzuziehen. Die Box ist also eigentlich ideal. Wichtig: Hat Ihre Katze schon schlechte Erfahrungen mit der Box gemacht, sollten Sie sich eine andere zulegen. Da sind die Chancen für einen Neustart um ein Vielfaches besser.

Timing: Den richtigen Zeitpunkt wählen

Wer versucht seine Katze mit Zeitdruck in die Box zu bekommen, sollte sich schon mal Wunddesinfektion und Pflasterbereitlegen. Eine Jagd nach dem Tier und das Hineinzwingen in Transportbox ist für keinen schön – und Katzen können ganz schön nachtragend sein. Hier gilt es sich zum einen vor, während und nach dem Transport so entspannt wie möglich zu geben. Zum anderen sollten die Termine, beim Tierarzt etwa, so gelegt werden, dass Sie genügend Zeit haben, das Tier in die Box zu bekommen. Es hilft hier übrigens ungemein, wenn die Samtpfote gut an sie gewöhnt ist.

Es kann auch helfen, die Katze zwischendurch auch einzupacken und mit ihr herumzufahren, obwohl sie gesund ist. So lernt sie, dass nicht jede Fahrt zum Tierarzt gehen muss.

Auf der Fahrt: Box im Auto gut befestigen

Katzen springen gerne mal freiwillig ins Auto und machen es sich auf den Sitzen oder vor den Scheiben bequem. So sollten sie aber niemals transportiert werden. Hier ist unbedingt die passende Tierbox zu wählen, die wiederum sicher befestigt werden sollte. Katzen sollten auch nicht im geschlossenen Kofferraum untergebracht werden, sondern lieber auf dem Rücksitz. Auf längeren Fahren sollten außerdem zwischendrin Pausen gemacht werden, wo Sie den Tieren Wasser oder etwas Futter anbieten können.

Besonders nervöse Tiere versorgen

Wie beim Menschen gibt es auch bei Katzen unterschiedliche Charaktere und Temperamente. Bei besonders ängstlichen oder nervösen Tieren sollten Sie ein Gespräch mit dem Tierarzt suchen. Es gibt bestimmte Beruhigungsmittel in Pillenform, die in der Regel eine Stunde vor dem Transport verabreicht werden müssen. Sie sollten allerdings der letzte Ausweg sein und nur mit Okay des Veterinärs gegeben werden.