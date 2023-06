Katzenbaby fährt von Ungarn bis nach Österreich im Motorraum mit

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Fahren Katzen versteckt im Motorraum mit, können sie gefährliche Verletzungen davontragen. (Symbolbild) © agefotostock/ Imago

Ein Katzenbaby fährt zusammengekauert im Motorraum von Ungarn bis nach Österreich. Wie es für die Samtpfote ausgeht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Mehr zum Thema Katzenbaby im Motorraum: Blinder Passagier fährt mit in ein anderes Land

Katzen lieben es, sich an warme und versteckte Orte zurückzuziehen. In welchen Ecken sie so manches Mal zu finden sind, lässt einen staunen. Vor allem, wenn sie sich ein gefährliches Plätzchen aussuchen. Wie zum Beispiel den Motorraum eines Autos. Werden sie dort zu spät gesehen, kann es dramatische Folgen für den Vierbeiner nach sich ziehen. Doch zum Glück enden solche Geschichten nicht immer in einer Tragödie. Wie die Geschichte von dem Katzenbaby, das von Ungarn bis nach Österreich im Motorraum mitgefahren ist, ausgeht, weiß Landtiere.de.

Ein Happy End nimmt wie durch ein Wunder auch die „Schwarzfahrt“ eines Katzenbabys von Ungarn nach Österreich. „Dass der tapfere Bub diese lange Reise im Motorraum unbeschadet überstanden hat, ist ein wirklich erstaunlicher Glücksfall“, schreibt die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe auf Facebook. Der kleine Kater ist nämlich mehr als fünf Stunden, versteckt im Motorraum eines Autos, mitgefahren.