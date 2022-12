Katzenschnupfen mehr als eine harmlose Erkältung – hohe Ansteckungsgefahr

Bei Verdacht schnell zum Tierarzt

+ © Csaba Delix/Zoonar.com/Imago Ist die Katze krank, sollten Sie schnell mit ihr zum Tierarzt. (Symbolbild) © Csaba Delix/Zoonar.com/Imago

Katzenschnupfen bedeutet für die Tiere mehr als eine harmlose Erkältung. Katzen können sich zudem schnell gegenseitig anstecken.

Beginnt Ihre Katze zu niesen oder zu schnupfen? Solche Anzeichen sollten Sie ernst nehmen und schnell einen Tierarzt aufsuchen. Denn sie könnten auf einen Katzenschnupfen hindeuten – dabei geht es für die Tiere um mehr als eine harmlose Erkältung. „Bei Katzenschnupfen handelt es sich um eine infektiöse Krankheit der Atemwege und Schleimhäute von Katzen, die ansteckend ist“, schildert das Portal RND.de. Betroffen seien vor allem Nase und Rachen. Tierärzte sprechen auch von einer Katzenrhinitis, oder wenn die Lunge betroffen ist, von einer Katzenpneumonie. Die Erkrankung werde zum Beispiel durch Bakterien oder Viren wie Herpes- oder Caliciviren ausgelöst, heißt es in dem Bericht. Eine vorbeugende Impfung gegen Katzenschnupfen werde grundsätzlich für jede Katze empfohlen, informiert der Deutsche Tierschutzbund.

Landtiere.de erklärt, was Halter beachten sollten, wenn ihre Katze Symptome zeigt.

Die Freigänger unter den Katzen sind, wie die Tierklinik Oberhaching auf ihrer Internetseite informiert, zwar stärker gefährdet als Wohnungskatzen – aber auch sie könnten an Katzenschnupfen erkranken, wenn die Erreger beispielsweise an Schuhen oder Kleidung der Besitzer in die Wohnung eingeschleppt würden. Nur ein Tierarzt kann feststellen, um welche Art von Krankheitserreger es sich handelt. Der behandelnde Arzt kann etwa ein Antibiotikum verabreichen.