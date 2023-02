Miaut die Katze in unserem Beisein, hat sie uns etwas zu sagen

Teilen

Das Miauen ist speziell für uns Menschen reserviert. © blickwinkel/Imago

Wenn die Samtpfoten in unserer Anwesenheit miauen, zeigen sie, dass sie auf unsere Hilfe angewiesen sind. Die Gründe dafür können ganz verschieden sein.

Mehr zum Thema Katze miaut, wenn sie Sie sieht? Sie will Ihnen damit etwas sagen

Katzen miauen schon als Baby und drücken gegenüber der Katzenmutter aus, dass sie zum Beispiel Hunger haben oder ihnen kalt ist. Die Besonderheit in der späteren Kommunikation der Katze: Miaut sie in unserem Beisein, meint sie damit uns. „Das ‚Miau‘ einer Katze kennt jedes Kind – und das ist auch kein Wunder, denn das ‚Miau‘ ist speziell für uns Menschen reserviert und wird nur in solchen Fällen angewendet, in denen die Katze von alleine ohne Hilfe nicht weiterkommen würde“, bringt es das Portal Planet-Wissen.de auf den Punkt. Miaut die Katze häufiger, kann das jedoch verschiedene Gründe haben, wie Landtiere.de weiß.

Was genau will die Katze uns mit ihrem dauernden Miauen sagen? Das hängt von der Situation ab, und man muss es auch im Zusammenspiel mit anderen Signalen wie der Körpersprache sehen. Sollte es medizinische Ursachen haben, kann diese nur ein Tierarzt feststellen.