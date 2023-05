Echtes Ausnahmetalent: Blinder Beagle singt und spielt Klavier – gleichzeitig

Von: Sophie Kluß

Teilen

Buddy Mercury ist ein ganz besonderer Beagle. Obwohl er blind ist, hat er ein außergewöhnliches Hobby: Buddy liebt es, sein Klavierspiel mit Gesang zu untermalen.

Mit seinen Pfoten drückt er die Tasten und wenn die Töne erklingen, kann er nicht anders, als seinen Kopf in den Nacken zu legen und eine gefühlvolle Ballade zum Besten zu geben. Damit ist der achtjährige Buddy Mercury zum Instagram-Star (@buddymercury) geworden. Über 35.000 Follower lieben ihn dafür und verfolgen seine Gesangseinlagen. Dass der Beagle inzwischen vollständig erblindet ist, tut seinen gefühlvollen Konzerteinlagen keinen Abbruch.

Beagle Buddy Mercury: Instagram-Hit und Fernsehstar

Der Beagle aus Lake Ronkonkoma im Bundesstaat New York hat es gemeinsam mit Herrchen Glen Wolfe bis in die weltweit erfolgreichste Late-Night-Show aus Amerika, The Tonight Show mit dem aktuellen Star-Moderator Jimmy Fallon, geschafft. Für seinen großen Auftritt hatte sich Buddy extra hübsch gemacht: Mit Halsband und Leine in der Optik einer Klaviertastatur meisterte er seinen aufregenden Auftritt tapfer.

Buddy Mercury – sein Name ist eine Hommage an den Weltstar

Was Jimmy Fallon und die Zuschauer im Studio besonders zum Lachen bringt, ist der niedliche Name des Beagles: Buddy Mercury erinnert an Freddie Mercury, den weltberühmten verstorbenen Sänger der britischen Rockband „Queen“. Auch er war mit seinem Klavierspiel und einer eindrucksvollen Stimme bekannt geworden.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Seit rund sechs Jahren erheitert der Hund seine Mitmenschen und vor allem seine Familie schon mit seinem besonderen Talent. Dabei hatte sein Leben einen unschönen Start: Als wilder Hund wurde Buddy in North Carolina von Tierrettern in Obhut genommen und wieder aufgepäppelt. Gemeinsam mit fünf anderen geretteten Welpen ging es in einem Tiertransport nach New York. Hier traf er 2016 zu seinem großen Glück auf seine jetzigen Besitzer und für Buddys Frauchen war es Liebe auf den ersten Blick. Noch im selben Jahr probierte sich die niedliche Fellnase erstmals am Klavier aus.

Vor einigen Jahren wurde bei Beagle Buddy dann eine erbliche Augenkrankheit namens PRA diagnostiziert. Progressive Retina-Atrophie führt bei Hunden zur Erblindung, eine Heilung gibt es bis heute nicht. Auf den Videos kann man Buddys eingetrübtes Auge deutlich erkennen, doch die Besitzer beruhigen die Follower, indem sie Buddys Stimme imitieren: „Obwohl ich jetzt blind bin, ist mein Zustand nicht schmerzhaft, und ich werde sehr genau überwacht. Außerdem bekomme ich mit meinen täglichen verschreibungspflichtigen Augentropfen zusätzliche Leckerbissen.“ Um sich mit seiner Erkrankung gut zurechtzufinden, soll Buddy laut seinem Augenarzt die Routinen beibehalten – wozu natürlich auch sein liebstes Hobby Klavierspielen und Singen zählt.

Zahlreiche treue Fans aus der ganzen Welt unterstützen ihn dabei mit den süßesten Kommentaren:

„Ich bin gerade auf deine Seite gekommen und habe das getrübte Auge bemerkt. Ich dachte, es sei Grauer Star. Du bist ein großartiger Musiker und einige der besten menschlichen Musiker sind ebenfalls blind. Steve Wonder, Ray Charles und Andrea Bocelli, um nur ein paar zu nennen! 👏👏👏“

„Das ist eine alte Seele, die sich auf die einzige Weise ausdrückt, die sie kennt ❤️“

„Ihr nennt ihn Buddy, aber eigentlich ist es die Seele von Chopin, gefangen im Körper eines Hundes.“

„Ich möchte, dass Buddy meiner Band beitritt ... hehe ... ICH LIEBE IHN!“

„Der beste hündische Pianist und Sänger.“

Buddy ist außerdem verheiratet. Seine große Liebe und Mitbewohnerin ist Beagle-Frau Winnie Jean, die ebenfalls auf Instagram vertreten ist (@winniejeanbeagle) und seine Beiträge fleißig kommentiert:

Nichts kann dich davon abhalten, auf deinem Klavier zu spielen 🎹 und deine wunderbare Musik zu schreiben! 🎶✨❤️ Du hast dich von deiner Blindheit nicht abhalten lassen, dein bestes Leben zu leben. Ich bin superstolz auf dich und dankbar für deine wunderbaren Eltern, die sich so gut um dich gekümmert haben. Ich liebe dich für immer, mein Schatz! ❤️❤️❤️❤️