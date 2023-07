Kleintiere artgerecht halten - Experte rät: Kaninchen brauchen Artgenossen

Von: Anja Hildmann

Kaninchen sind nicht gerne allein. (Symbolfoto) © Carolin Panzer/dpa-tmn

Ob ein Haustier glücklich ist, hängt oft von ihrem Umfeld ab. Doch wie viele Artgenossen brauchen Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster? Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - 2022 lebten in 2,2 Millionen Haushalten in Deutschland 4,9 Millionen Klein- und Nagetiere. Das ist das Ergebnis einer haushaltsrepräsentativen Erhebung im Auftrag des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) e.V. und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF). Den größten Anteil daran haben Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster. „Wie viele der Tiere man jeweils für ein artgerechtes Leben zusammen halten sollte, unterscheidet sich allerdings“, heißt es in einer Ratgeber-Mitteilung des IVH.

Wer sich beispielsweise Kaninchen zulegen möchte, sollte mindestens paarweise denken. Dr. Maximilian Reuschel, Tierarzt an der Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover erklärt dazu: „Kaninchen brauchen ein Partnertier, damit sie ihr natürliches Verhalten zeigen können. Dazu zählen etwa Fellpflege, Kommunikation und gemeinsames Spielen. Das kann ein Mensch alles nicht ersetzen.“ Ist die Gruppe sogar größer als zwei Tiere und harmoniert gut, dann bedeuten mehr Artgenossen mehr Beschäftigung. Die Gemeinschaft wirkt sich also positiv aus.