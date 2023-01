Kleintierhaltung – worauf Halter bei Kaninchen, Hamstern und Meerschweinchen achten sollten

Dos and Don‘ts

+ © Roshchyn/Imago Zahlreiche Kaninchen verbringen ihr ganzes Leben alleine in einem zu kleinen Käfig. (Symbolbild) © Roshchyn/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anna Heyers schließen

Weitere schließen

Tiere sind keine Geschenke und kein Spielzeug, das gilt für alle Arten. Besonders aber für Kleintiere, die leider oft in Kinderzimmern landen – und dort häufig nicht zur Ruhe kommen.

Gerade Kleintiere gelten noch immer als unkomplizierte und pflegeleichte Haustiere – und sind dabei noch herrlich süß. Das führt aber häufig dazu, dass sie in zu kleinen Käfigen ein trauriges Dasein fristen. Doch auch Hamster, Meerschweinchen oder Kaninchen haben Bedürfnisse, um ein artgerechtes und glückliches Leben führen zu können. Und ihre Halter sollten diese kennen und so gut wie möglich darauf reagieren. Mehr über die Bedürfnisse von Hamstern, Kaninchen und Meerschweinchen, weiß Landtiere.de.

So haben Kaninchen etwa einen riesigen Bewegungsdrang. Sie wollen am liebsten die ganze Zeit umher hoppeln und ihre Umgebung entdecken. Unmöglich, wenn sie im Käfig eingepfercht sind. Dazu kommt, dass so gut wie alle Käfige aus dem Zoohandel zu klein sind. Hier spricht der Deutsche Tierschutzbund eine deutliche Warnung aus: Kaninchen nur in konventionellen Käfigen zu halten, ist tierschutzwidrig. Eine Grundfläche von mehreren Quadratmetern für eine Kaninchengruppe wird von Tierschutzorganisationen empfohlen.