„Ich mag keine Männer“: Zettel im Tierheim warnt – TikToker erlebt blaues Wunder

Von: Jasmin Farah

Auch Hunde haben ihre Eigenheiten. Manche bevorzugen sogar ein bestimmtes Geschlecht bei ihren Besitzern. Ein Mann will das nicht so recht glauben – und wird eines Besseren belehrt.

Hunde sind nicht alle gleich, sie sind nicht nur äußerlich aufgrund ihrer Rasse und Gene unterschiedlich, sondern auch vom Charakter. Wer also denkt, dass die Vierbeiner mit ihren Kulleraugen immer so lieb sind, der irrt gewaltig. Ihre Wesensart formt sich wie auch beim Menschen oftmals durch das, was sie erlebt haben oder in welcher Umgebung sie sich befinden. Es gibt sogar einige, die ein bestimmtes Geschlecht bei ihrem Besitzer bevorzugen.

Zettel im Tierheim warnt Männer – doch einer will es wissen

Es ist schließlich nicht selten der Fall, dass sie schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, die sie ängstlich oder aggressiv werden lassen. Manche wurden von ihren Besitzern oder Nahestehenden schlecht behandelt. Ein TikTok-User will das offenbar nicht so recht glauben, als er in einem Tierheim steht. Er sieht einen leuchtend gelben Zettel an einem Hundezwinger und wird neugierig. Er filmt das Ganze mit seiner Handykamera und zoomt näher heran. Auf dem Zettel steht tatsächlich: „Vorsicht! Ich mag keine Männer! Komme bitte nicht näher, wenn du männlich bist.“

Doch der TikTok-User namens Nick Skates will es scheinbar genau wissen und geht trotz des Sicherheitshinweises näher an das Gitter heran, da dreht sich der Hund um. Es handelt sich wohl um einen weiblichen Staffordshire Bullterrier, der erst einen Moment verdutzt schaut. Doch dann passiert es: Er bellt den User lautstark an und knurrt.

TikToker akzeptiert Grenzen nicht – und wird auf TikTok abgewatscht

Der Nutzer schreibt unter das Video nur knapp: „Sexismus“. Seine Follower finden es wohl lustig, doch die meisten User regen sich darüber auf, dass er die Anweisung missachtet. Der kurze Clip wurde bereits über zehn Millionen Mal geklickt und hat über 1,2 Millionen Likes erhalten. Über 20.000 User haben es zudem kommentiert. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Den brauchen wir.“

„Das klebe ich an mich drauf, wenn ich in die Innenstadt gehe.“

„Sogar bei einem Hund akzeptieren Männer das erste ‚Nein‘ nicht.“

„Ein Mann sieht Grenzen. Der Mann entschließt sich, diese zu übertreten, um Lacher zu provozieren.“

„Ich weiß, du versuchst, lustig zu sein, aber das ist so ein No-Go.“

„Sehr männlich von dir, trotzdem zu ihr zu gehen.“

„Es gibt sicher einen Grund dafür, spiel keine Spielchen.“

„Und du hast gerade bewiesen, warum.“

„Was für eine großartige Metapher, die du hier aufgemacht hast.“

„Dieser Zettel trifft nicht auf mich zu, weil ich nicht lesen kann.“