Kuh bringt Drillinge zur Welt: Geburt war nicht einfach – Kälbchen kam rückwärts heraus

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Drillinge bei Kühen sind selten und ihre Geburt alles andere als leicht. Umso größer ist das Wunder, dass Lumpi, Schlumpi und Schlumpfi auf der Welt sind.

Der Vater von Bauer Bernd Briegel staunt nicht schlecht, als Kuh Gitti erst ein Kalb zur Welt bringt, dann das zweite und dann sogar noch ein drittes folgt. In diesem Moment passiert in dem Kuhstall im bayerischen Großanhausen eine tierische Sensation. Denn Drillingsgeburten bei Kühen sind äußerst selten.

Kuh bringt Drillinge zur Welt: flauschiges Wunder im Kuhstall

Trio mit Seltenheitsfaktor: Die Kälber Drillinge Lumpi, Schlumpi und Schlumpfi. © Privat

Am 18. September haben die Drillinge das Licht der Welt erblickt. Ein leichter Spaziergang war das allerdings nicht: „Eines der Kälbchen kam rückwärts heraus und hatte anfangs Probleme mit dem Gehen“, erzählt Bauer Briegel der Augsburger Allgemeinen. Immer wieder knickte das Kälbchen mit den Vorderbeinen ein. Eine Bandage half, die schwachen Beine zu unterstützen.

Schon bald gelang es dem Sorgenkälbchen sicher auf den eigenen vier Beinen zu stehen. Mittlerweile braucht es die Bandagen nicht mehr und springt putzmunter mit seinen Geschwistern durch das Stroh. Kalb Stacy ist auf der Flucht und findet ein neues Zuhause.

Kuh bringt Drillinge zur Welt: Alle sind wohlauf

Die Kinder Katharina und Andreas Briegel haben die drei Kälber schon in ihr Herz geschlossen. © Privat

Namen haben die drei Wunderkälbchen schon bekommen: Lumpi, Schlumpi und Schlumpfi. Und auch die Kinder von Bauer Briegel haben die drei bereits ins Herz geschlossen. „Sie freuen sich, dass sie mit den Tieren sogar ohne Leine spazieren gehen können“, sagt Bauer Briegel im Gespräch mit RTL.

Wie in der Haltung üblich, wurden die Drillinge nach der Geburt von der Mutter getrennt. Dass es von nun an die Muttermilch aus einem Eimer gibt, ist für die drei aber kein Problem. Kräftig saugen sie ihre Nahrung zweimal am Tag aus dem Eimer. Die ersten Tage nach der Geburt gab es die Milch noch dreimal am Tag. Drillingsgeburten bei Kühen sind extrem selten. Nach Angaben der bayerischen Anstalt für Landwirtschaft liegt die Wahrscheinlichkeit bei nur 0,007 Prozent. Umso schöner, dass es Mutterkuh und den drei Kälbern auch sechs Wochen nach der Geburt gut geht.