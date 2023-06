Kuh galoppiert über Highway – Cowboy stoppt Ausreißer mit Lasso

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Als die Kuh auf die Autobahn rennt, zückt der Cowboy sein Lasso, um sie zu stoppen. © MSP Second District (Twitter)

Eine Kuh galoppiert über einen viel befahrenen Highway in Michigan. Wie Profis sie landestypisch einfangen, sehen Sie in diesem Artikel.

Mehr zum Thema Kuh rennt über Highway – doch Cowboy zieht nach und zückt Lasso

Es ist eine Szene, die das Zeug zum Blockbuster hätte. Nur ist dieser Auftritt keine ausgedachte Geschichte, sondern im realen Leben passiert. Und zwar mitten auf einer der meistbefahrenen Autobahnen in der Nähe von Detroit. Dort rannte im gestreckten Galopp eine Kuh über die Fahrbahn – eine gefährliche Situation für Mensch und Tier. Doch dank des mutigen Einsatzes von Profis ging alles gut aus. Wie die Kuh über den Highway galoppiert und von einem Cowboy gestoppt wird, zeigt Landtiere.de.

Nur, wie ist die Kuh überhaupt auf die Autobahn gekommen? Die dramatische Geschichte nimmt ihren Lauf als der Wiederkäuer in einer Kiesgrube an der Belford Road in Holly Township feststeckt, berichtet der lokale Sender „WDIV 4“. Dort haben die Retter, die den Vierbeiner befreien wollen, aus Sorge, dass das Tier flüchten und auf die Autobahn laufen könnte, bereits vorsorglich die Polizei informiert.