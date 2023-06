Ladenbesitzer füttert streunende Katze – „Bitte lass meine Babys rein“

Von: Sina Lück

In einem TikTok-Video findet eine Streunerkatze Zuflucht bei einem Ladenbesitzer. Weil sie dort Futter bekommt, bringt sie alle ihre Babys mit.

Im malaysischen Nilai betreibt ein Ladenbesitzer eine Karaoke-Bar. Normalerweise begrüßt er dort singfreudige Menschen, die einen lustigen Abend mit Freunden verbringen wollen. Eines Tages bekommt er allerdings ungewöhnlichen Besuch: Vor seiner Tür sitzt eine Streunerkatze, die offenbar ziemlich hungrig ist. Kurzerhand bietet der Inhaber ihr etwas Katzenfutter an. Seitdem ist die Samtpfote nicht der einzige tierische Gast in seinem Laden.

Ladenbesitzer bekommt besonderen Besuch – Katze trägt Babys in Karaoke-Bar

„Wir haben einer Katze Futter gegeben, und jetzt bringt sie alle ihre Kätzchen eins nach dem anderen in ihrem Maul in unseren Laden“, schreibt der Inhaber der Karaoke-Bar amüsiert in dem Video, das er auf dem TikTok-Kanal musicbox365 teilt. Und tatsächlich: Mit einem ihrer Babys im Maul läuft der Freigänger quer durch den Laden – bis sie schließlich alle drei Katzenbabys sicher in das Gebäude getragen hat. In einem Pappkarton sitzend, blicken die rot-getigerten Kitten am Ende des kurzen Clips in die Kamera.

Video sorgt für Aufsehen im Netz – Frau adoptiert Katzenfamilie

Bei den Menschen im Netz kommt das Video der Streunerkatze so gut an, dass es innerhalb kurzer Zeit viral geht – genau wie die Aufnahmen von Straßenhund Carlos, der ebenfalls Futter von einem Ladenbesitzer bekommt. Mittlerweile hat der Clip rund drei Millionen Aufrufe und mehr als 397.000 Likes. Eine Userin fragt sich, was aus den Tieren geworden ist und schreibt: „Updates bitte.“ Ein paar Tage später antwortet der Ladenbesitzer mit einem neuen Video, in dem er eine Frau zeigt, die kurzerhand die ganze Katzenfamilie adoptiert hat. Die TikTok-Community kommentiert begeistert:

„Omg, ist das süüüüß! 🐱🐈🐈🐈😍🥰👍“

„Danke fürs Füttern 🥰“

„Mama braucht gutes Essen. Sie hat Vertrauen zu euch 🥰“

„Mutterkatze: endlich ein sicheres Plätzchen gefunden. Bitte, lass meine Babys rein. 🥺“

„Sie weiß, dass sie sich auf dich verlassen kann, weil du sie fütterst.“

„Das ist jetzt unser neues Zuhause, Kinder.“ 😂

„Füttere eine Katze und erhalte drei gratis.“