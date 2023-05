Pferd spielt Taxi, parkt rückwärts ein und transportiert Katze

Komfortables Verkehrsmittel

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sophie Kluß schließen

Weitere schließen

Auch Katzen müssen von A nach B kommen. Während die meisten es lieben, zu Fuß in der Natur unterwegs zu sein, bevorzugt diese Samtpfote ein tierisches Taxi: ein Pferd.

Ein Video-Beitrag auf Reddit von Userin „PewPewAnimeGirl“ stellt die Art, wie wir über Tiere denken, völlig auf den Kopf: Wo bisher die Annahme vorherrschte, dass Katzen es lieben, auf Pfoten durch die Natur und ihr Revier zu streifen, belehrt uns dieses Video eines Besseren.

Unter dem Titel „Kleines Kätzchen auf großem Pferd!“ hatte die tierliebe Userin vor Kurzem ein Video gepostet, in dem zu sehen ist, wie eine getigerte Katze auf dem Rücken eines weißen Pferdes mitreiten darf.

An diese Spitzenposition gelangt der kleine Tiger jedoch nicht zufällig: Die dunkelgraue Mieze wartet auf einem Holzpfahl, bis das Pferd eine günstige Position eingenommen hat, damit sie aufsteigen kann. Auf dem Pferderücken angelangt, hält sich die Katze mit beiden Pfoten im Fell des Pferdes fest, um von den Erschütterungen der Pferdebewegungen nicht abgeworfen zu werden.

In der Mähne des Pferdes sitzt die Katze gemütlicher

Allein mit der Position auf dem Rücken des Pferdes, scheint sich Kitty noch nicht zufriedenzugeben, denn auf einer langen Taxireise möchte man durchaus bequem Platz nehmen können, wer würde das nicht verstehen? Also wagt sich das Tigerfellchen nach weiter vorne, in die Mähne seines Dienstleisters. Dort richtet sich die Katze gemütlich ein, hält sich mit ihren weißen Pfoten im dichten Pferdehaar fest und kuschelt sich sogar ganz fest an den Pferdehals.

Pferd spielt vermutlich nicht zum ersten Mal Taxi

Das Pferd kommt seiner Aufgabe geduldig nach: Vom professionellen Rückwärtseinparken, damit die getigerte Katze aufsteigen kann, über völlige Ruhe, als die Mieze ihre Pfoten in sein Fell schlägt, bis hin zum entspannten Stillstehen, damit der tierische Freund den romantischen Ausblick genießen kann. Seelenruhig trabt das helle Pferd seine Route ab und lässt die Katze Spaß an ihrer Ausfahrt haben. Einige User gehen davon aus, dass das Pferd an tierische Fahrgäste gewöhnt ist:

„Das Pferd ist an pelzige Passagiere gewöhnt. Am Beeindruckendsten war für mich, als die Katze fast hinfiel und ihre Krallen einsetzen musste, um auf dem Pferd zu bleiben. Es wäre nur verständlich gewesen, wenn sich das Pferd erschreckt hätte, abgehauen wäre, gebockt hätte usw., aber es blieb ganz ruhig.“

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

So viel Komfort kann ganz schön müde machen: Genüsslich legt die Katze ihr Köpfchen auf der Mähne ab und genießt die schöne Aussicht inklusive Abendsonne – schließlich bietet sich dieses Panorama nicht jeden Tag.

Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.

Vor lauter Wohlgefühl rollt sich der Tiger in Katzenmanier ein – und fällt beinahe von seinem Taxi-Pferd. In letzter Sekunde haken sich die flinken Pfoten im Pferdefell ein und die Abenteuer-Fahrt kann weitergehen.

Zehn besonders seltene Fellfarben bei Katzen Zehn besonders seltene Fellfarben bei Katzen

Mit 15.000 Views, 96 Prozent davon als Upvotes, zeigen sich die User begeistert von der innovativen Fortbewegungsmethode der Katze:

„Das Pferd kam definitiv rüber und sagte: ‚Steig auf‘, oder?“

„Ich liebe es, wie das Pferd rückwärts einparkt, um richtig einsteigen zu können.“

„Alles einsteigen in den nicht so ponyhaften Express!“

„Das Schönste, was ich an diesem Tag sehen werde, die Tierliebe ist unglaublich.“

„Die Rolle und der Beinahe-Fall. Eine klassische Katzenbewegung.“

„Echt jetzt! Ich sterbe vor lauter Niedlichkeit!“

„Wie er vor lauter Liebe, die er zu geben hat, fast gefallen wäre. ❤️“

Rubriklistenbild: © PewPewAnimeGirl/Reddit