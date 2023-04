Niedlich oder schockierend? Chihuahua-Dame Pearl zum kleinsten Hund der Welt gekürt

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Pearl hat mit ihrer Größe alle Rekorde gebrochen und steht offiziell als kleinster Hund der Welt im Guinness Buch der Rekorde. Ein Superlativ, der Folgen haben kann.

Die Bühne am Set der TV-Talentshow „Lo Show Dei Record“ in Mailand tobt, Zuschauer geben tosenden Applaus. Der Grund: die kleinste Hunde-Dame der Welt betritt den Saal. Wie eine Majestät wird sie von ihrer stolzen Besitzerin in einem opulenten Sitz in Form eines Ostereis auf die Bühne getragen.

Chihuahua-Dame Pearl zum kleinsten Hund der Welt gekürt

Mit diesem Auftritt hat Pearl sich mit ihrem neuen Titel „der kleinste lebende Hund der Welt“ der Öffentlichkeit präsentiert. Dass in ihrem kleinen Körper eine riesengroße Persönlichkeit schlummert, hat sie gleich mit bewiesen. Denn durch ihr ruhiges Temperament nimmt sie die Aufregung um sie herum gelassen hin. Doch sie hat auch eine andere Seite.

Gegenüber dem Moderator der Show gibt ihr Frauchen zu, dass Pearl „ein bisschen eine Diva“ sei. Besonderen Wert lege die kleine Hunde-Dame auf hochwertiges Futter wie Hühnchen und Lachs. In ihrer Freizeit haben Pearl und ihr Frauchen „viel Spaß zusammen“ und genießen gemeinsame Shoppingtouren in Mailand.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Chihuahua-Dame Pearl ist so lang wie ein Dollarschein

Geboren wurde Pearl am 1. September 2020 in Amerika. Bei ihrer Geburt wog sie gerade mal 28 Gramm, berichtet Guinness World Records auf der Homepage. Heute ist sie 9,14 cm groß, lang wie ein Dollarschein – also etwa 12,7 cm und bringt 553 Gramm auf die Waage.

Für den Rekordeintrag wurde Pearl in derselben Klinik gemessen, in der sie geboren wurde: Crystal Creek Animal Hospital in Orlando, Florida. Insgesamt dreimal, mit kurzen Abständen dazwischen hat ihr Tierarzt Dr. Giovanni Vergel ihre Größe bestimmt. Gemessen wurde streng nach den Regeln des Protokolls von der Basis der Vorderpfote bis zum Widerrist in einer geraden vertikalen Linie. Den Titel „ältester Hund der Welt“ trägt Bobi, der über 30 Jahre alt ist.

13 Hunderassen, die sich nicht für Anfänger eignen Fotostrecke ansehen

In der Gesellschaft zeigt sich schon seit vielen Jahren eine Vorliebe für immer kleinere Hunde, den sogenannten „Teacup-Hunden“. Doch für die Tiere kann das Zuchtziel, dass sie auch noch im erwachsenen Alter in eine Teetasse passen sollen, die Gesundheit stark gefährden. Vor allem ohne sorgfältige Zuchtkriterien und Umsicht im Umgang mit den Tieren kann dieser Trend schnell zur Qualzucht werden.

Die User auf Facebook lieben Pearl jedoch und drücken ihre Gefühle in den Kommentaren aus. Hier eine kleine Auswahl.

„Süßer und niedlicher Hund 🐶❤️.“

„Pearl ist der perfekte Name für einen so kleinen Welpen! Ich wette, sie ist total verwöhnt 🥰.“

„Die Kleinste, aber die Wildeste.“

„Bezaubernd!!!❤️❤️❤️“

„Sie ist so süß, ich kann es nicht aushalten!“