„Mama“: Katze antwortet ihrem Frauchen – und sorgt so für schockverliebte TikTok-Nutzer

Von: Juliane Gutmann

Miauen ihre Schützlinge, wissen Katzenbesitzer oft bereits genau, was sie ihnen sagen wollen. Manchmal hört man auch lustige oder niedliche Aussagen heraus.

Hunger, Langeweile oder einfach nur Redebedarf? Miaut eine Katze, will sie mit ihrem Menschen kommunizieren. Die Töne, die die Katze von sich gibt, sind ein Teil der Katzensprache. Entwickelt haben die Samtpfoten diese Art der Kommunikation in erster Linie aufgrund ihres Kontakts mit Menschen. Wenn sie mit ihren Artgenossen interagieren, spielt das Miauen eher eine untergeordnete Rolle.

Ihre Stimme nutzen sie bevorzugt, um sich mit (ihren) Menschen zu verständigen. Manchmal klingen die kleinen Stubentiger dabei so niedlich, dass ihre Besitzer Videos von ihnen auf sozialen Plattformen hochladen. Auch auf TikTok kommen Katzenfreunde ganz auf ihre Kosten: Unzählige Videos mit verwirrten, mutigen oder verschmusten Katzen erfreuen die Gemüter. Aktuell sorgt die „Aussage“ einer Sibirischen Katze für Klicks.

„Mama?“: Es klingt, als ob die Katze sprechen würde

Es klingt, als ob sie „Mama“ sagen würde – so interpretieren jedenfalls einige TikTok-User die Miauzer, die die Katze in Richtung ihres Frauchens verlauten lässt.

Tatsächlich klingt es so, als ob die Sibirische Rassekatze ihre Besitzerin liebevoll als „Mama“ bezeichnet. Die Art, die die Katze an den Tag legt, ist typisch. Der Rasse wird nachgesagt, dass sie sich ihrem Menschen voll und ganz anschließt. So kann ein sehr inniges Verhältnis entstehen.

Sie möchten sich eine Sibirische Katze zulegen? Folgende Bedürfnisse sollten Halter unter anderem stillen:

Sibirische Katzen haben oft einen enormen Bewegungsdrang und wollen auch mental gefördert werden.

Die Katze hat in der Regel einen ausgeprägten Jagdtrieb.

Die Sibirische Katze ist nicht gerne allein – fehlt der Mensch täglich längere Zeit, sollte man ihr einen tierischen Partner an die Seite stellen. Neben einer anderen Katze kommen auch andere Haustiere infrage – die Sibirische Katze kommt in der Regel mit Menschen, Kindern und anderen Tieren gut zurecht.

Katzen und Menschen können innige Bindungen zueinander aufbauen. © Anastasiia Nelen/Imago

„Mama Mama, du bist es“: Katzenfreunde überwältigt von Siberischer Katze

Über eine Million Mal wurde das Video bereits auf TikTok geliked. Und auch mehr als 2.500 Kommentare sprechen für sich. Die User zeigen sich überwiegend schockverliebt – und kommentieren überschwänglich:

„Mama Mama, du bist es 😍“

„Awww großer Fussel 🐾 mama 🖤🖤🖤🖤“

„Mein Herz kann nicht mehr... zu süß 😭❤️“

„WUNDERSCHÖNES BABY“

„Awee sie sitzt so hübsch da für die Kamera 😍“

„Er liebt dich so sehr ❤️“

„Ich habe eine Sibirische und sie sind so liebevoll 😍“

