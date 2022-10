Mann rettet Hunde – und beherbergt mehr als 600 Vierbeiner

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Dank Michael J. Baine gibt es in Chonburi das Tierheim „The Man That Rescues Dogs“. © Facebook (Michael J. Baines)

Als der gelernte Koch Michael J. Baines einem streunenden Hund begegnet, krempelt er sein Leben komplett um und tauscht Küche gegen Tierheim.

Vor zwanzig Jahren wagte Michael J. Baines einen großen Schritt. Der Koch zog von Schweden nach Thailand, um dort in Chonburi in einem Restaurant als Küchenchef zu arbeiten. Doch die nächste große Kehrtwende in Michaels Leben sollte nicht lange auf sich warten. Als ein streunender und verstümmelter Hund jeden Abend auf der Suche nach Futter den Diensteingang besucht, verändert das sein Leben drastisch. Wie der Mann über 600 Hunde rettet, verrät Landtiere.de

Michael beginnt den streunenden Hund zu füttern und schon bald kommt ihm die Idee, die sein bisheriges Leben auf den Kopf stellen wird. Denn entgegengesetzt der ursprünglichen Idee, ein Restaurant in Thailand zu betreiben, startet er ein ganz anderes Projekt.