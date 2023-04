Schock für Hausbewohner: Schlange macht es sich in Schublade gemütlich

Von: Anna Heyers

Teilen

Damit rechnet man wohl auch in Australien, Heimat vieler Giftschlangen, nicht: Beim Öffnen einer Schublade wurde kürzlich ein Mann in Melbourne von einer Giftschlage überrascht.

Was muss das für ein Schock gewesen sein, als ein Mann aus Melbourne kürzlich eine Überraschung der giftigen Art erlebte. Beim Öffnen einer Schreibtischschublade im Arbeitszimmer seines Hauses entdeckte er eine Braunschlange, die es sich zwischen Briefen und Notizen gemütlich gemacht hat. Schnell wurde die Schublade wieder geschlossen und Schlangen-Profi Mark Pelley benachrichtigt.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Australien ist für seinen Artenreichtum bekannt, da können auch schon mal Spinnen am WC sitzen.

„Noch nie in meinem Leben gesehen“ – Giftschlange wartet in Schublade

Der „Snake Hunter“ teilte ein Video des Vorfalls auf seiner Facebook-Seite und sagte darin: „Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Ich kann meinen Augen kaum trauen – eine Braunschlange in einer Schublade!“ Im Video ist außerdem gut zu sehen, wie sich die Giftschlange in einer freien Ecke der Schublade anscheinend recht wohlfühlt.

Schlange in Schublade – wie kam sie dahin?

Auch, wenn es in Australien nicht selten ist, dass sich Schlangen oder Spinnen ins Haus verirren – an so einer Stelle ist es eher selten. Nach einiger Überlegung vermuteten Pelley und die Hausbesitzer, dass sich die Schlange aus einem nahe gelegenen Bücherregal in die Schublade geschlichen haben musste, nachdem diese offen gelassen worden war. Die Ehefrau sah nur die offene Schublade und schloss sie: Die Schlange war (unabsichtlich) gefangen. Ihr Mann wollte anschließend etwas einsortieren, öffnete die Lade wieder, nur um sie beim Schlangenanblick zügig wieder zu schließen.

Braunschlangen gehören zu den Giftnattern und kommen hauptsächlich in Australien und Neuguinea vor. Eigentlich ernähren sie sich hauptsächlich von Eidechsen und Fröschen. Einige Arten haben jedoch auch an der Hausmaus Geschmack gefunden – eigentlich ja etwas Gute, oder? (Symbolbild) © stevebyland/Imago

„Schlangen verstecken sich eben gern“, sagte Mark Pelley gegenüber dem Online-Magazin Newsweek. Das auch schon mal im Sofa, in Zimmerdecken oder sogar in Toiletten. Und zum Glück reagierten die beiden Melbourner umsichtig und schnell. Denn Braunschlangen (engl.: brown snakes) haben eines der potentesten Gifte im Schlangenreich und sind Grund vieler Todesfälle und Noteinsätze in Australien.

Spinne, Spitzmaus, Salamander: Die 13 giftigsten Tiere Deutschlands Fotostrecke ansehen

Schlangenfund in Schublade – das Netz diskutiert

Braunschlange sind zwar enorm giftig, aber fliehen in den meisten Fällen lieber, als anzugreifen. Auch das Tier im Video scheint sich nicht wirklich vom Auf- und wieder Zuschieben der Schublade stören zu lassen. Pelley lobt die Reaktion der Hausbewohner. Statt die Schlange selbst entfernen zu wollen, reagierten sie richtig und kontaktierten einen Profi.

Im Netz diskutieren verschiedene Facebook-Nutzer unter dem Video, wie sie in einer ähnlichen Situation reagiert hätten:

„OMG, glitschiger kleiner Wurm. Diese Leute werden in Zukunft beim Öffnen von Schubladen vorsichtig sein 😱.“

„Das wäre ein böser Papierschnitt gewesen … 😏“

„Ich werde den Schlangen-Profi anrufen, wenn ich mit dem Schreien fertig bin, sollte ich eine Schlange in einer meiner Schubladen sehen 🥴.“

„OMG 😳 Ich danke dem Universum für Leute wie Mark.“

„Die Schlange wirkt da eigentlich ganz zufrieden …“

Nach dem Filmen des Videos fing der Schlangen-Profi das Reptil übrigens ein und entließ es an passender – und für andere Menschen nicht gefährlicher – Stelle wieder in die Freiheit.