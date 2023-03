Mit diesen Hausmitteln wird man Silberfischchen wieder los

Von: Daniel Hagen

Teilen

So wird man Silberfischchen wieder los. (Symbolbild) © IMAGO/blickwinkel

Silberfischchen sind unbeliebte Mitbewohner. Wirklich gefährlich sind die Biester zwar nicht, in den eigenen vier Wänden will sie aber niemand haben. Lesen Sie hier, wie man sie loswird:

Mehr zum Thema Silberfischchen-Alarm: Mit diesen Hausmitteln wird man die Biester los

Man macht das Licht im Bad an und sieht, wie kleine Insekten fluchtartig abhauen. Alleine der Gedanken an diese Szene löst in vielen Menschen Ekel aus. Bei dem kleinen Flitzer handelt es sich um Silberfischchen (Lepisma saccharina), die am liebsten an feuchtwarmen Orten leben und eine Vorliebe für Kohlenhydrate haben. Zwar sind die Insekten komplett ungefährlich, Ungeziefer möchte aber nicht jeder im Haus haben.

LUDWIGSHAFEN24 erklärt, wie man Silberfischchen in der eigenen Wohnung verhindert oder wieder loswird.

Der Name Silberfischchen kommt von dem silbergrau-schuppigen Körper der Insekten. Aufgrund ihrer Liebe zu feuchtwarmen Orten halten sich die Tierchen am ehesten in geheizten Küchen, Bädern und Waschküchen auf. (dh)