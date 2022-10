Möwe findet Handy am Strand – und macht witziges Selfie

Von: Sina Lück

Neugierig nimmt die Möwe die Handykamera unter die Lupe. © Instagram (readymoneybeachshop)

Im englischen Cornwall will eine Frau ein Zeitraffer-Video am Strand drehen. Doch eine freche Möwe crasht die Aufnahmen für ein Selfie.

Fotos aus dem Urlaub sind eine schöne Erinnerung. Die Aufnahmen gelingen allerdings nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Die Erfahrung musste auch Engländerin Victoria Clark machen. Die Besitzerin eines Strandladens ist zwar nicht auf Reisen, schöne Aufnahmen am Readymoney Cove in Cornwall will sie aber trotzdem machen. Als sie ihr Handy für ein Zeitraffer-Video aufstellt, ahnt sie allerdings nicht, dass eine freche Möwe die Kameralinse genau unter die Lupe nimmt. Warum die Strandbesucherin zunächst nichts von dem witzigen Selfie der Möwe weiß, verrät Landtiere.de.

„Ich bin schwimmen gegangen, der Strand war ziemlich ruhig, also habe ich mein Telefon für einen Zeitraffer eingerichtet“, berichtet Victoria Clark gegenüber Cornwall Live. Die ersten Sekunden passiert nichts Aufregendes. Doch dann taucht eine Möwe auf und läuft durchs Bild. Nach einiger Zeit scheint der Vogel das Handy zu bemerken. Neugierig beäugt er das unbekannte Objekt. Dabei sieht es so aus, als ob die Möwe für ein Selfie vor der Kamera posiert. Die Aufnahmen teilt sie auf ihrem TikTok- und Instagram-Kanal readymoneybeachshop mit der Community.