Von wegen wasserscheu: Katzen bestimmter Rassen sind echte Wasserratten

Die Europäische Wildkatze (Felis silvestris) hat keine Lust auf Menschen, scheut sich aber nicht davor, auf ihren Jagdzügen auch das ein oder andere Wasserhindernis zu überwinden. Die Rasse kommt vor allem in Waldgebieten vor: in Spanien, Portugal, Schottland, Italien, auf dem Balkan und in Ostfrankreich bis Belgien. In Deutschland leben etwa 700 Wildkatzen. © Gerard LACZ/Imago