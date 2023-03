Von Nosferatuspinne, Huntsman und Co. – 26 Spinnen-Fakten in gruseligen Bildern

6 von 26

Achtbeiniger Krabbelsnack: Auch nichts für schwache Mägen. Mancherorts gelten Spinnen auch als leckerer Snack. So wie auch bei diesen Vogelspinnen in Kambodscha, die herzhaft frittiert wurden. Insektenmehl in Lebensmitteln ist nichts dagegen!

© picture alliance/dpa/Chris Humphrey