93-Jährige macht bei Autosafari mit – Netz hat „noch nie so sehr gelacht“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Eine 93-jährige Oma flippt bei einer Safari vor Freude völlig aus. Mit ihrer Reaktion überrascht sie ihre Familie, die eigentlich mit einem ruhigen und entspannten Tag gerechnet hatte.

Diesen Ausflug wird die 93-Jährige wohl nicht so schnell vergessen und so manche TikTok-User vermutlich auch nicht. Denn „shellshell795“ veröffentlicht das Video, das sie während des Trips aufgenommen hat und lässt die Community an diesem unvergesslichen Erlebnis teilhaben. Millionen User feiern das, was sie dort zu sehen und zu hören bekommen. Doch noch viel wichtiger: die Oma hat einen unendlich großen Spaß bei der Aktion.

Erwartung versus Realität: statt ruhig und gelassen, laut und aufregend

Der Clip beginnt mit einer Sequenz, wie sich die Familie eine Autosafari mit Oma eigentlich vorgestellt hatten. Und das so: die Futterbox wird mit Ruhe und Gelassenheit einem Alpaka hingehalten und das Tier frisst entspannt ein paar Happen. Doch wie so oft kommt alles anders als erwartet. So auch an diesem Tag. Ruhe und Gelassenheit ade, denn die Realität hat andere Pläne.

Und die sieht so aus: Während die Oma fröhlich versucht, die Tiere aus dem Auto zu füttern, bricht plötzlich eine Welle von schrillen, fast schon ohrenbetäubenden Lachanfällen aus ihr heraus. Ihr Lachen, das eher wie ein freudiges Schreien klingt, steckt die TikTok-Community an, die ebenfalls lachen muss und sich dabei fast in die Hose pinkelt, wie es ein Kommentator auf den Punkt bringt.

Neugierige Tiere am offenen Autofenster lassen Oma lauthals loslachen

Bei einer Autosafari kommt man mit etwas Glück den Tieren ganz nah, ein unvergessliches Erlebnis. (Symbolbild) © Pond5 Images/Imago

Egal ob Alpaka, Strauß oder Ochse, die 93-Jährige hat mit den Tieren, die neugierig am Autofenster vorbeikommen, ihren Spaß. Besonders erheiternd ist ein Standbild am Ende des Videos. Es zeigt die lachende Oma, während ein neugieriger Strauß mit einem amüsierten Blick durch das offene Fenster auf die Futterbox in ihren Händen schielt. Dieses Bild verleiht dem Clip eine zusätzliche Portion Charme und erheitert die Community einmal mehr.

Viele der User ziehen aber auch eine mit Augenzwinkern zu nehmende Lehre aus dem Clip: „Alles, was ich aus diesem Video gelernt habe, ist, das Auto eines anderen zu nehmen", schreibt ein TikToker. Damit spielt er auf die Sauerei an, die die Tiere bei ihrem wilden Ansturm auf die Futterboxen im Auto hinterlassen. Vor allem zwei Strauße hauen ordentlich rein.

Clip von der Autosafari erheitert die TikTok-Community: „Das Video ist so lustig.“

Die Resonanz spricht für sich: Nicht nur die Oma hat Spaß, sondern auch die TikTok-Community. Das Video wurde bereits über 10 Millionen Mal angesehen und hat beeindruckende 1,5 Millionen Likes gesammelt. Die Kommentarspalte ist randvoll mit begeisterten Reaktionen. Hier eine kleine Auswahl:

„Das Standbild am Ende 😂.“

„Ich hab lange nicht mehr so gelacht 😂 Danke.“

„Du dachtest, du würdest Oma auf einen Tagesausflug schicken, aber du hast sie fast ins Jenseits geschickt 😩.“

„Das Video ist so lustig😂.“

„Omas Herz muss in einem ausgezeichneten Zustand sein.“

„Ist sonst noch jemand besorgt über das Chaos im Auto? 😅.“

„Ich habe noch nie in meinem Leben so sehr gelacht, dieser Schrei ist der reinste Terror!“