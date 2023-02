Pancakes für Hunde: Golden Retriever backen mit Besitzerin zum Valentinstag

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Winnie und Scarlett naschen beim Backen gerne von den Zutaten. © winniethegoldenpupper (TikTok)

Winnie und Scarlett sind richtige Schleckermäulchen und backen mit ihrem Frauchen Pancakes. Wie das aussieht, erfahren sie in diesem Artikel.

Egal ob beim ersten Date, zum Valentinstag oder einem anderen Anlass. Gemeinsam zu essen oder auch vorher zusammen zu kochen machen viele Paare gern. Schließlich kann man sich so näher kennenlernen und sogar leichter ineinander verlieben. Denn manche Lebensmittel kurbeln die Endorphine an und bei Tieren heißt es zusätzlich sogar, dass durch Essen in Gemeinschaft das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Wie sehr die Golden Retriever es genießen, mit ihrer Besitzerin Pancakes zu backen, zeigt Landtiere.de.

Das erklärt wohl auch, warum Liebe durch den Magen geht und eine selbstgemachte Leckerei zum Valentinstag genau das richtige ist – auch für Hunde. Die Golden Retriever Winnie und Scarlett sind jedenfalls von der Idee ihres Frauchens Pancakes zum Valentinstag zu backen, völlig begeistert. Mit ihrer Freude und ihrem Einsatz an der Rührschüssel, fliegen ihnen auf TikTok unzählige Herzen zu.